Benzinde seçim oyunları: 'EPDK' indirimi sonrası artış bekleniyor

Artması beklenen akaryakıt fiyatlarındaki sürpriz indirim sonrası konuşan BP Türkiye Müdürü Thomsen, 20-25 kuruşluk artış beklendiğini açıkladı.

Seçim öncesi açıkladığı ‘ekonomi paketleriyle’ halka seçim rüşveti vermekle eleştirilen AKP Hükümetinin, benzin fiyatlarının artmaması için şirketlere baskı yaptığı iddia edildi. Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) ise artık benzin zamlarını önceden açıklamayacağını duyurdu.

Ham petrol fiyatlarındaki artış ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasıyla birlikte hız kazandı. Hem 77 dolara çıkan petrol fiyatı hem de kurdaki artışın, akaryakıt fiyatlarında artışa yol açması beklenirken tersi oldu, motorin ve benzinde indirim haberleri gündeme geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şirketlere müdahale ettiği iddia edildi.

Dünya gazetesinde Selçuk Altun imzalı habere göre EPDK, akaryakıt dağıtıcısı firmalarla görüşerek petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıtılmasını engelledi. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 77 doların üzerine çıkarak 2014 yılı kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru ise 4.40 liraya dayandı ve tarihi rekor kırdı.

Dolar ve petrolde bu şekilde bir yükseliş yaşanırken, benzinin litresinde 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği haberi ajanslardan geçti. ‘Otomatik ayarlama’ kapsamında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15-20 kuruşluk zam olması bekleniyordu. EPDK’nin müdahale ettiği, dağıtıcı şirketlerin de “jest” yaparak indirim yaptığı öne sürüldü.

PÜİS, artık akaryakıta gelen zam ve indirimleri açıklamayacağını duyurdu. Konuya ilişkin karar, zam haberlerine gelen tepkiler üzerine yönetim kurulu tarafından alındı.

ZAM AÇIKLANMAYACAK

Motorin ve benzin fiyatına gelecek indirim ve zamları açıklayan Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS), artık bu uygulamaya son vereceğini duyurdu. Konu PÜİS’in yönetim kurulu toplantısında karara bağlandı.

Daha önce benzin ve motorine yapılan zamlar ve indirimler PÜİS’in resmi internet sayfasından öğreniliyordu. Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre çıkarılan bu karar ile artık indirimler ve zamlar internet sitesinden yayımlanmayacak. Tüketiciler yapılan zamları veya indirimleri akaryakıt almaya gittiğinde öğrenecek. (EKONOMİ SERVİSİ)

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