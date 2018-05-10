Akaryakıtta, sürpriz 'EPDK' indirimi sonrası artış bekleniyor

Artması beklenen akaryakıt fiyatlarındaki sürpriz indirim sonrası konuşan BP Türkiye Müdürü Thomsen, 20-25 kuruşluk artış beklendiğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dağıtım firmaları ile görüşerek akaryakıt ürünlerinde zam yapmalarını önlediği ve indirime ikna ettiği belirtildi. Ancak BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, akaryakıtta 20-25 kuruşluk bir artış beklendiğini söyledi.

Akaryakıt ürünleri, Brent petrol ve dolar fiyatları baz alınarak fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 77 doların üzerine çıkarak 2014 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru ise 4,40 liraya dayandı ve tarihi rekor kırdı.

Dolar ve petrolde bu şekilde bir yükseliş yaşanırken, benzinin litresinde 5; motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği haberi ajanslardan geçti.

Mevcut piyasa şartlarında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15 - 20 kuruşluk zam olması gerekiyordu.

Dünya gazetesinin haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtıcı firmalarla görüşerek inisiyatif kullanmalarını sağladı ve zammın önüne geçti. Dağıtıcı firmalar iyi niyet göstergesi olarak bir de indirime gitti.

'20-25 KURUŞLUK ARTIŞ BEKLENİYOR'

Bugün enerji sektörünün 2018 gündeminin değerlendirildiği basın toplantısında akaryakıt fiyatları ile ilgili soruyu yanıtlayan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, akaryakıtta 20-25 kuruşluk bir artış beklediklerini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre Thomsen, şunları söyledi: "Kur yükseldikçe biz de yukseltiyoruz fiyatları. Bu indirimden (dün yapılan 2-7 kuruş indirim) sonra 20-25 kuruşluk bir artış bekliyoruz. Tüpraş fiyat artışı yaptıkça biz de yapmak zorundayiz. Dün kur rekor seviyeye vardı. Biz her kur artışında fiyat artırımına gitmiyoruz. Dediğim gibi Tüpraş artış yaptıkça biz de yapıyoruz." (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 12:00

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