10 Ekim'de yitirilenler katliamın 31. ayında anıldı

Ankara'daki 10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenler, katliamın 31. ayında anıldı. Aileler, bir kez daha adalet talebinde bulundu.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda düzenlediği canlı bomba saldırısı ile hayatını kaybeden 103 kişi, bombaların patladığı yerde anıldı. Anmada, yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı, katliamın yaşandığı yere karanfiller bırakıldı.

Katliamın üzerinden geçen 31 aya rağmen halen acıların unutulmadığı belirtilen anmada, katliama ilişkin görülen davada adaletin gelmediği sürece yaraların sarılamayacağı dile getirildi. Katliamda 3 kişinin ayaklarını kaybettiği, engelli kalan kişilerin olduğu belirtilirken, kimilerinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

13 Mayıs 2014’te Soma’daki madenci katliamının da anımsatıldığı anmada, “Burada ölenler madenci katliamları olmasın diye gelmişlerdi. Karanfillerimizi Soma’da hayatını kaybeden madenciler için de bırakıyoruz” denildi.

Yapılan saygı duruşunun ardından konuşan 10 Ekim ailelerinden Mehtap Sakinci Coşgun, uzun zamandır anmalar düzenlediklerini ve katliamı unutturmamaya çalıştıklarını hatırlattı.

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ANIT TALEBİ

“Süreci iki basamaklı yürütüyoruz. Barış isteyen insanların yere düşen bayraklarını tutmak ve hukuk mücadelesi vermek” diyen Coşgun, katliamın üzerinden 31 ay geçmesine rağmen halen burada bir anıt olmadığını söyledi. 10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin anısına anıt dikilmesini isteyen Coşgun, katliamda ölenleri unutturmamanın yanında adalet mücadelesi de verdiklerini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 11:45

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