Türkiye'deki blues müzisyenleri dernekleşti

Türkiye'de blues müziğin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla yeni bir dernek kuruldu.

Türkiye'de blues kültürünün desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla müzisyenlerden oluşan bir grup, Blues Derneği'ni kurdu.

Müzisyenlerle müzikseverlerin bir araya gelmesini hedefleyen dernekte, hem yerel hem de uluslararası platformlarda projeler hayata geçirilecek.

Derneğin öncelikleri arasında Blues müzikle ilgili projelere fon, fikir ve iletişim desteği vermek, müzisyen jenerasyonları arasında köprü oluşturmak, kadınların blues müzikteki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, Türkiye ve dünya müziğine katkı sağlamak yer alıyor.

Blues müziğe merak duyan herkesin üye olabileceği dernekte, atölye ve eğitim çalışmaları, seminerler, yayınlar, festival ve konser faaliyetleri yapılacak.

Dernek üyeleri 20 Mayıs'ta Kadıköy Ağaç Ev'de gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında, katılımcılara mini bir konser verecek.

Kurucu üyeleri Göksenin Tuncalı, Dinçer Tuğmaner, Gürkan Özbek, Batu Mutlugil, Ozan Yuvarlak, Burak Ocakçı, Eray Arbak ve Cem Ayar'dan oluşan derneğin başkanlığını Göksenin Tuncalı, başkan yardımcılığını ise Dinçer Tuğmaner üstleniyor. (İstanbul/AA)

Caz: Halkın müziği mi?

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 11:26

www.evrensel.net