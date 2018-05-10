Hava Kuvvetleri Komutanlığında 'FETÖ' operasyonu: 96 gözaltı kararı
15 ilde, 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'kripto yapılanması'na yönelik olduğu belirtilen operasyonda 96 gözaltı kararı verildi.
İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 'FETÖ' mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunduğu belirtilen, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "sivil imamlarca arandıkları" öne sürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerlerin tespit edildiği belirtildi.
91'i açığa alınan muvazzaf askerlerle "sivil imam" olduğu öne sürülen 5 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 65'i yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (İzmir/AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 09:21
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