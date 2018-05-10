Eşi tarafından öldürülen Ayalp'in ablası: Adalet olsa kardeşim yaşardı

Eşi Kemal Ayalp tarafından öldürülen Gül Gülizar Ayalp’in ablası Ayşegül Efilti, kardeşi için adalet istiyor.

Antep’in Şehitkamil ilçesinde eşi Kemal Ayalp tarafından öldürülen; ancak cenazesi 22 gün sonra bulunan 27 yaşındaki Gül Gülizar Ayalp’in annesi Fadime Palta, kızı için adalet istiyor.

‘KATİLLER EN AĞIR CEZAYI ALSIN’

Kızının öldürüldüğü günden beri iyi olmadığını dile getiren Palta, tek isteğinin kızının katillerine ağır ceza verilmesi olduğunu belirtti. Yaşadıklarını, başkasının yaşamamasını isteyen Palta, şöyle seslendi: “Bunların yaptığına diyecek bir şey bulamıyorum. Genç kızlarımız, böyle kötü insanlarla hayat kurmasınlar. Böyle katilleri avukatlar bile savunmasın. 27 yaşında fidan gibiydi benim kızım.”

Fotoğraf: MA

‘ADALET OLSAYDI, KARDEŞİM HAYATTA OLURDU’

Ablası Ayşegül Efilti de, kardeşini kaybedeli 2 ay olduğunu; ancak hiç unutmadığını dile getirdi. Kardeşinin yaşamının baharında hayata gözlerini yumduğunu ifade eden Efilti, “Kız kardeşimi öldürmeden önce, eşi bizim evimizi silahla taradı. Kardeşim kayıpken eşinden şikayetçi olmuştuk. Eşi, İstanbul Kartal’da yakalandığında kardeşimin cenazesi daha o zaman bulunmamıştı ve serbest bırakıldı. Biz itiraz dilekçesi yazdığımız zaman bize ‘Ceset ve delil yok tutuklayamayız’ cevabı verdiler. Eğer o darp raporundan sonra hakim Kemal’i (kardeşinin eşi) tutuklasaydı, kardeşim bugün hayatta olacaktı” diye konuştu. Ülkedeki adalete güvenmediğini söyleyen Efilti, “Eğer bu ülkede adalet olsaydı, bugün benim kız kardeşim hayatta olurdu” dedi.

‘KEŞKE GÜLİZAR SON OLSAYDI’

Bu olayın sadece kendi kız kardeşinden ibaret olmadığını sözlerine ekleyen Efilti, hala kadınların öldürüldüğünü söyledi. Hem kendi kardeşinin hem de katledilen diğer kadınların unutulmaması gerektiğini belirten Efilti, “Lütfen kadın ölümleri bir son bulsun. Keşke Gülizar son olsaydı. Yetkililer harekete geçip bir şeyler yapsın” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Maraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı Beldesinde yaşayan Gül Gülizar Ayalp, 5 Mart günü eşi Kemal Ayalp ve arkadaşı Güler Özkahraman tarafından Antep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi civarında araba içerisinde öldürüldükten sonra cenazesi çalılıkların arasına atıldı.



Ayalp’in kaybolmasını soruşturan polis, Kemal Ayalp ve Güler Özkahraman'ı gözaltına aldıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bıraktı. 27 Mart günü, jandarma, Ayalp’in cenazesine çalılıklar arasında ulaştı. Sonra tekrar gözaltına alınan Kemal Ayalp ve Güler Özkahraman, emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf ederek birbirlerini suçladı. İkili emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (Maraş/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 09:18

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