Dolar 4.27 TL seviyesinde (10 Mayıs 2018)

Dolar, güne 4.30 liranın üzerine çıkarak başladıktan sonra 4.27 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası'nın müdahalesi ve dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan ekonomi zirvesi sonrası dolarda hareketlilik sürüyor.

Dün piyasaların kapanış saatlerinde 4.2570/4.2580 seviyesinde olan dolar/TL, akşam saatlerinde tekrar 4.32'nin üzerine çıktı.

4.30 civarında güne başlayan kur, 4,27'nin altına geriledi. Kurda işlemler saat 09:55'te 4,2650 seviyesinden geçiyordu.

Dövizdeki hızlı tırmanış sürerken, Merkez Bankası dün sabah, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 250 milyon dolar artışla 1.5 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Saray'da yapılan ekonomi değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada, "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" denildi.

Merkez Bankası'nın adımı ve ekonomi zirvesinin etkisiyle dün erken saatlerde 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 10 kuruş kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve yeni günün ilk işlemlerinde 4.3052 liraya kadar çıktı. Dün gün içinde 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan avro da, 5.05 liraya kadar çekildikten sonra yeni günde 5.1130 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi de, 11 ay sonra önceki gün 100 bin puanın altında kapandıktan sonra, düne yüzde 0.64 düşüşle 98 bin 727 puandan başladı ve gün içinde iki yönlü harektler sonucunda günü yüzde 1.43 artışla 100 bin 781 puandan kapattı. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 10:36

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