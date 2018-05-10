Seçim Günlüğü (10 Mayıs 2018)
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DEMİRTAŞ: BÜTÜN ADAYLAR 1 HAFTA HAPİSTE YATSIN, ADİL OLSUN
Selahattin Demirtaş’la 'bir saat süren samimi ve içten bir görüşme' yaptıklarını söyleyen Muharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine “Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla benim yerime bir hafta hapiste yatsınlar, adil olsun" dediğini aktardi.
Demirtaş: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsunMuharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine 'Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar adil olsun' dediğini aktardı.
YILDIZ TİLBE'DEN SEÇİM ŞARKISI YALANLAMASI
'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.
Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ YAYINLANDI
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
KÜRTLERİN TALEPLERİ ETRAFINDA İTTİFAK ÇALIŞMASI
'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.
Kürtlerin talepleri etrafında en geniş ittifak için çalışıyorlar'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.
ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdiMuharrem İnce ile Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.