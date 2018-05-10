Seçim Günlüğü (10 Mayıs 2018)

DEMİRTAŞ: BÜTÜN ADAYLAR 1 HAFTA HAPİSTE YATSIN, ADİL OLSUN

Selahattin Demirtaş’la 'bir saat süren samimi ve içten bir görüşme' yaptıklarını söyleyen Muharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine “Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla benim yerime bir hafta hapiste yatsınlar, adil olsun" dediğini aktardi.

Demirtaş: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun Muharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine 'Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar adil olsun' dediğini aktardı.

YILDIZ TİLBE'DEN SEÇİM ŞARKISI YALANLAMASI

'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.

Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi 'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ YAYINLANDI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÜRTLERİN TALEPLERİ ETRAFINDA İTTİFAK ÇALIŞMASI

'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.

Kürtlerin talepleri etrafında en geniş ittifak için çalışıyorlar 'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.

ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.