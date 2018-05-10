İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, CHP'ye geri dönüyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekilinin partilerine geri döneceği öğrenildi.

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin tekrar partilerine geri döneceği öğrenildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, CHP'den istifa ederek seçime girebilmeleri için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili bugün yeniden CHP'ye dönecek.

CHP’li 15 vekil, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı.

15 milletvekilinin İYİ Parti’den istifa etmesi durumunda Meclis’te İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 6’ya düşecek ve grup kurma hakkını kaybedecek. MHP'den istifa eden Kadir Koçdemir de bu süre zarfında İYİ Parti'ye katılmıştı.

CHP'YE DÖNÜŞ YAPACAK 15 MİLLETVEKİLİ:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer Ankara Milletvekili Nihat Yeşil Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Burdur Milletvekili Mehmet Göker Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa Milletvekili Erkan Aydın Çorum Milletvekili Tufan Köse Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu İzmir Milletvekili Tacettin Bayır Kayseri Milletvekili Çetin Arık Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 08:05

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