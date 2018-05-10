NBA Play-Off: Boston Celtics, Doğu Konferansı finaline yükseldi

NBA Play-Off'larında Boston Celtics, Philadelphia 76'ers'ı 114-112 yendi ve konferans finalinde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.

NBA Play-Off’larında Doğu Konferansı’nın Cleveland Cavaliers’tan sonraki finalisti Boston Celtics oldu. Philadelphia 76’ers’ı evinde 114-112 yenen Celtics, seriyi 4-1 kazandı ve LeBron James’in rakibi oldu.

İlk çeyreği 25-24 önde geçen Celtics, ikinci periyodun sonunda yaptığı 8-0’lık atakla ilk yarıyı 61-52 önde tamamladı. Philadelphia, üçüncü çeyrekte farkı eritti ve son bölüme 1 sayılık Boston üstünlüğüyle girildi.

Hücumda Ben Simmons ve Dario Saric’in etkili olduğu dördüncü çeyrekte bitime 1 dakika 37 saniye kala 109-105’lik üstünlüğü yakalayan 76’ers, Al Horford, Marcus Smart ve Jayson Tatum’ın arka arkaya gelen sayılarına cevap veremeyince geriye düştü ve Celtics son bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaştı.

İki yıldız oyuncusu Kyrie Irving ve Gordon Hayward’ın yokluğuna rağmen Doğu Konferansı finaline çıkmayı başaran Celtics’te çaylak Jayson Tatum 25, Jaylen Brown 24 sayı kaydetti. Al Horford ise 15 sayı 8 ribaunt 3 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Philadelphia’da Joel Embiid 27 sayı 12 ribaunt 4 asist, Dario Saric 27 sayı 10 ribaunt 4 asist, Ben Simmons 18 sayı 8 ribaunt 6 asistle mücadele etti. Kenardan gelen Ersan İlyasova da 17 dakika süre aldı ve 9 sayı 3 ribaunt 2 asist üretti.

17 kezle NBA'in en çok şampiyon olan takımı Boston Celtics böylece üst üste ikinci kez Cleveland'la konferans finalinde karşılaşacak. Geçtiğimiz yılki seriyi Cleveland 4-1 kazanmıştı.

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers serisi pazar günü Türkiye saati ile 22:30’da başlayacak. Seride ev sahibi avantajı Celtics’te olacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 07:59

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