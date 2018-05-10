KESK Ankara Şubeler Platformu: Kreş talebi milyonların talebi

KESK'e bağlı Ankara Şubeler Platformu, ‘Kreş Ebeveeyn ve Çocuk Hakkıdır! Her İşyerine Kreş’ kampanyasını, açıkladı.

KESK Ankara Şubeler Flatformu,“Kreş Ebeveyn ve Çocuk Hakkıdır! Her İşyerine Kreş” kampanyası çerçevesinde basın toplantısı düzenledi. Eğitim-Sen 1 No'lu Şube'de yapılan açıklamada kreş talebinin, açlıkla terbiye edilmek istenen milyonların temel taleplerinden biri olduğu söylendi.

Eğitim-Sen Ankara 1 No'lu Şube'de açıklamayı okuyan ESM Üyesi Volkan Yaramış, “Otoriterlik artarken devletin küçültülmesi bahanesiyle kamusal hizmetler her geçen yıl azaltılmakta; ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalımın önü açılmaktadır. Bu durum başta çalışanlar olmak üzere tüm kesimleri olumsuz etkilemektedir”dedi.

‘VAATLER HAVADA KALDI’

16 yıllık AKP İktidarı boyunca boş vaatlerin sunulduğunu ve milyonlarca çalışanın taleplerinin geçiştirildiğini söyleyen Yaramış, geçen yıl müjde olarak sunulan Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalanan ‘kamu kurumlarında olanaklar dahilinde kreş açılmalı’ maddesinin havada bırakıldığını ifade etti. Yaramış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir yıl önce yaptığı açıklamada “Tüm kamu ve kuruluşlarda kreşlerin açılmasının takipçisi olacağız” sözünü hatırlatarak hiç bir adım atılmadığı ve günü kurtarmaya yönelik taktikler uyguladıklarını söyledi.

KREŞ AÇMASI YASAL, ÖDENEK AYRILMASI YASAK!

Türkiye’de kreş ve diğer çocuk bakım olanaklarının son derece sınırlı olduğunu belirten Yaramış, “Ücretler yükseliyor, nitelik düşüyor, dinselleştirme yaygınlaşıyor”dedi. Türkiye’de 0-6 yaş döneminde bulunan çocukların yüzde 86,7’sine annelerinin baktığını söyleyen Yaramış, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 191. maddesinde 'Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir' denilmektedir. Buna rağmen, maliyet politikasıyla kreşler sosyal tesis kapsamına alınıp ödenek ayrılması yasaklanmıştır”diye konuştu.

KREŞ SAYISI HER YIL AZALIYOR

Yaramış, 2004 yılında 419 olan kamu kreşi sayısının 2016 yılı itibariyle 56 ya gerilediğini belirterek, “Konfederasyonumuzun bilgi edinme hakkı çerçevesinde yaptığı başvurulara rağmen kamu kreşleri sayısının güncel bilgisi açıklanmamaktadır. 2017 yılından başlatılan ve özel kreşlere 5 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlayan düzenleme ile kamusal bir hak olan kreş hizmeti tümüyle özel sektöre devredilmek istenmektedir”dedi.

Hükümetin bir yandan doğum oranlarını yükseltmek için kadınların bedenleri üzerinde tahakküm kurmak istediğini diğer taraftan da doğan çocukların bakımı noktasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini söyleyen Yaramış, “Kadınlara en az üç çocuk baskısı yapılırken; çocukların bakımı noktasında politika üretilmemesi kurnazlık değil de nedir”diye sordu.

Çocukların doğumdan itibaren bakımı ve eğitimi için başta ebeveynler olmak üzere sosyal devletin tüm kurumlarının ortak sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Yaramış, uluslararası anlaşmalara uygun olarak 4 ay olan doğum izninin uzatılmasını ve dönüşümsüz ebeveyn izni uygulamasına geçilmesini talep etti.



12 Haziran'a kadar sürdürecekleri ‘Kreş ebeveyn ve çocuk hakkıdır. her iş yerine kreş'' kampanyasının açlıkla terbiye edilmek istenen milyonların talebi olduğunu söyleyen Yaramış, “Doğum izni yerine dönüşümsüz ebeveyn izni. Ücretsiz, anadilinde, nitelikli, 7/24 açık, ulaşılabilir kreşleri ve tam zamanlı, güvenceli ve sürekli işlerde kadınların istihdam edilmesi” taleplerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 07:17

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