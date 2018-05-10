Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum dedi

2 milyona yaklaşan T A M A M twit’leri için ‘bot' suçlamasının ardından Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketi ilk sıraya yükseldi.

AKP’li siyasetçilerin 2 milyona yaklaşan T A M A M twit’leri için ‘bot' suçlamasının ardından Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketi ilk sıraya yükseldi.

cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullanmasının ardından sosyal medyada 2 milyona yakın “T A M A M” tweetleri atıldı.

AKP'li siyasetçiler, “TAMAM” etiketlerini atanların bot hesaplar olduğu iddiasında bulundu. Sosyal medya bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketiyle cevap verdi. Etiket, Twitter'da Türkiye gündeminde 1. sırayı alırken; dünya gündeminde de 2. sıraya yükseldi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 00:33

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