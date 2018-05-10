Akhisar-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor, Diyarbakır'da Ziraat Türkiye Kupası Finalinde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde bu akşam Diyarbakır’da Akhisarspor’la karşı karşıya gelecek. Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini de dindirmek için mücadele edecek. Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014’te almıştı. TFF Süper Kupa maçında sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı penaltılarda geçerek son kupa sevincini yaşadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın öğrencileri bu hasreti bitirmek için sahada yer alacak.

Diyarbakır Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

7. KUPANIN PEŞİNDE

Türkiye Kupası’nda bir sezon aranın ardından tekrar finale yükselen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak. Son 14 sezonda 8. toplamda ise 17. kez final oynayacak sarı-lacivertliler, bu kupayı 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kazandı.

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan teknik adam unvanının tek başına sahibi olacak. Bu kulvarda, Fenerbahçe’yle iki, Atiker Konyaspor’la da bir kez mutlu sona ulaşan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nda efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç’la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin kazandığı son iki Türkiye Kupası’nda da takımın başında Aykut Kocaman vardı. Kocaman, bu kulvarda oynadığı 3 final maçını da kaybetmezken, takımları hiç gol yemedi.

18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016’da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

DİRAR İYİLEŞİRSE TAM KADRO

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın yetişmesi durumunda kupa finaline tam kadro çıkacak. Son iki lig maçında adale sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Dirar, kupa finaline yetiştirilmeye çalışılıyor.

BU SEZON RAKİBİNİ YENEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de iki kez karşılaştığı Akhisarspor’u mağlup etmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine sahasında 3-2 kaybederek şampiyonluk yolunda önemli yenilgiler aldı. Fenerbahçe’nin bu sezon Süper Lig’de puan alamadığı tek takım da Akhisarspor oldu. (AA)

AKHİSARSPOR İLK PEŞİNDE

Kupanın yarı final ayağında Galatasaray’ı eleyerek adını finale yazdıran Akhisarspor, bu akşam Diyarbakır’da oynanacak müsabakada Fenerbahçe’yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek. Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada Manisa’dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi’nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986’da finalde Bursaspor’a kaybetmişti. Spor Toto Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor’un 3 puan önünde yer alan Akhisarspor, kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor’u eleyen yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek finalde ise Kayserispor’u saf dışı bıraktı.

KUPANIN EN GOLCÜLERİ YOK

Yarı finalde de Galatasaray’ı eleyen Akhisarspor, kupada şimdiye kadar 18 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Ege temsilcisinde dörder golle kupanın en golcü isimleri konumunda bulunan ve Elazığspor’a kiralanan Ioan Hora ile cezalı Yevgen Seleznov bu akşam forma giyemeyecek.

Akhisarspor’da cezalı Milan Lukac da takımını yalnız bırakacak.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla 6 kez kupa sevinci yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak kupayı kazanmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda bulunan Bilal Kısa ile Olcan Adın daha önce Galatasaray’da kupayı kazanmıştı.

CÜNEYT ÇAKIR’IN İKİNCİ FİNALİ

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde ikinci kez Türkiye Kupası finalinde düdük çalacak. Tecrübeli hakem kariyerinde şu ana kadar ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 2009-2010 sezonunda yönetti. Şanlıurfa’da oynanan söz konusu finalde Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenmişti. (SPOR SERVİSİ)

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