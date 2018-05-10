Ã–ykÃ¼, metrobÃ¼sÃ¼n Åžirinevlerâ€™den sonraki duraklarÄ±na uÄŸrayacak mÄ±?

'AtÃ¶lyelerde Ã¶ÄŸretilen ÅŸablonlar, yazarÄ±n ulaÅŸmasÄ± gerektiÄŸi Ã¶ykÃ¼ tekniÄŸi olarak tanÄ±mlandÄ±. Ã‡ok sesli Ã¶ykÃ¼, tekleÅŸmeye baÅŸladÄ±.'

AyÅŸegül TÖZEREN

Geçen hafta sosyal medyada son yÄ±llarda yayÄ±mlanan öykü kitaplarÄ±nda teknik puanÄ± yüksek, artistik puanÄ± düÅŸük, atölye öyküleri okumaktan sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± yazdÄ±m. ArdÄ±ndan pek çok yazar ve okur, günümüz öykücülüÄŸüne iliÅŸkin kanÄ±mÄ± destekledi.

Öykü türü, edebiyatÄ±n parasÄ±z yatÄ±lÄ±sÄ±dÄ±r. ÇoÄŸunlukla edebiyatÄ±n piyasalaÅŸan merkezinden uzakta konumlanÄ±r. Roman türünde gördüÄŸümüz baskÄ± adetlerine pek ulaÅŸmaz. Bundan, “piyasa” öyküyle ilgilenmez. Uzun yÄ±llar boyunca öykü türü, iktisadi aklÄ±n hükümranlÄ±ÄŸÄ±ndan uzaktÄ±. Böylelikle ele avuca sÄ±ÄŸmadÄ±, tanÄ±mlanamadÄ±, sÄ±nÄ±r ihlalcisi oldu, görsel unsurlardan da yararlandÄ±. Bazen öyküde sözcük geldi, kemiÄŸe ya da ÅŸiirdeki imgeye dayandÄ±, teknik olarak romanÄ± zorladÄ±. Ancak son dönemlerde yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k ya da öykü atölyeleriyle, ele avuca sÄ±ÄŸmayan tür, kalÄ±ba girmeye zorlandÄ±. Atölyelerde öÄŸretilen ÅŸablonlar, yazarÄ±n ulaÅŸmasÄ± gerektiÄŸi öykü tekniÄŸi olarak tanÄ±mlandÄ±. Çok sesli öykü, tekleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Kendine has okurun dilinin pasÄ±nÄ± silen öyküler yerini tadÄ± tuzu olmayan rafine metinlere bÄ±raktÄ±.

‘YENÄ° ÖYKÜLERDE YOKSULLAR VE EMEKÇÄ°LER YOK’

Amerika BirleÅŸik Devletleri’ndeyse yaygÄ±n olan yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k atölyeleri, günümüzde eleÅŸtirilmeye de baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Temel eleÅŸtiri, atölyelerdeki eÄŸitimcilerin öykünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirlemeye baÅŸlamasÄ±. Atölye öykülerinde baÅŸlÄ±ca dikkat çeken unsur, “MantÄ±k hatasÄ±nÄ±n kesinlikle olmamasÄ±.” ÖrneÄŸin, karakter bakkalÄ± gezerken, raflar arasÄ±nda uzun uzun yürümüyor. Bu, “mantÄ±klÄ±” gelebilir. Ancak, paralel olarak, sekreter kadÄ±n karakteri kesinlikle arabasÄ±nÄ±n yaÄŸÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirmiyor. Sekreter kadÄ±nlar arabalarÄ±nÄ±n yaÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirir mi hiç! Öykünün mantÄ±ÄŸÄ±na yerleÅŸtirilen sÄ±nÄ±rlarÄ± da eÄŸitici belirliyor. Türkiye’deki atölyeleri ÅŸöyle bir aklÄ±mÄ±zdan geçirdiÄŸimizde, eÄŸiticilerin çoÄŸunlukla orta yaÅŸlÄ± ve orta-üst ekonomik düzeye sahip olduklarÄ± göze çarpÄ±yor. Acaba bu eÄŸiticiler kendi okumak istedikleri öykülerin yazÄ±lmasÄ±na yönlendirdiklerinden mi, yeni öyküler tuzu kuru bir erkeÄŸin iç dökmesine dönüÅŸmüÅŸ durumda? Yeni öykülerde kentin görünmezleri yoksullar, emekçiler yok. Öykü artÄ±k metrobüsün Åžirinevler’den sonraki duraklarÄ±na uÄŸramÄ±yor. Öyküler, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z coÄŸrafyadan çok ABD’deki orta sÄ±nÄ±fÄ±n hikayelerini anlatÄ±r gibi… Yeni yazarÄ±n ulaÅŸmak isteyeceÄŸi son durak, Raymond Carver’laÅŸmak mÄ± olmalÄ±? Yazar, “ben bir baÅŸkasÄ±dÄ±r,” dediÄŸinde kalemi eline almÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r ve AdalÄ± Öykücü Sait Faik’in “Çiçek ve balÄ±k adlarÄ±nÄ± bilmeyen hikaye yazamaz,” sözüyle, her coÄŸrafyanÄ±n kendine has çiçeÄŸi olduÄŸunu da anÄ±msamak gerekir.

‘KURMACA YAZARI METNÄ°N Ä°PÄ°NÄ° KOPARMALIDIR’

Atölye öykülerinin bir diÄŸer dikkat çeken özelliÄŸi, yazar dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler tarafÄ±ndan düzeltildiÄŸinin belli olmasÄ±dÄ±r. Atölyelerde öykü provalarÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra, metinler grupta okunmakta, hem eÄŸiticinin, hem de diÄŸer grup üyelerinin önerileriyle deÄŸiÅŸtirilebilmektedir. Bu da, atölye yazarÄ±nÄ± metnini yazdÄ±ktan sonra izleyici garantili bir okumaya alÄ±ÅŸtÄ±rmakta. Öykü yazarÄ±nÄ±n sanki metinlerini yazdÄ±ktan sonra okurun onayÄ±na ihtiyacÄ± varmÄ±ÅŸ gibi… Bu da sÄ±nÄ±r ihlalcisi öykünün, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gerisine çekilmesine yol açÄ±yor. Elbette, eleÅŸtirel bir bakÄ±ÅŸ, kurmaca yazarÄ±nÄ±n metniyle yüzleÅŸmesi için yararlÄ±dÄ±r. Ancak, eleÅŸtirel bakÄ±ÅŸ, fetvacÄ± bir tavÄ±rda, yazarÄ± “doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ”, “iyi ya da kötü” dikotomisine hapsetmemelidir. Böyle olursa, edebiyatta yeni olanÄ±n önüne baÅŸtan bir bent yerleÅŸtirilmiÅŸ olur. EleÅŸtirmen metnin ipini çekebilir, yani çözebilir… Ancak, kurmaca yazarÄ± da ipi kopartabilir, kopartmalÄ±dÄ±r da! Yazar, biçimde de, özde de deney yapabilir, metnini den’eylem alanÄ± olarak kurgulayabilir, baÅŸkalarÄ±nÄ±n gerçek olarak imlediÄŸini de öyküsünde söylemek zorunda deÄŸildir. Özcan Karabulut’un belirttiÄŸi gibi, “Edebiyat, nehirleri tersten akÄ±tmaktan baÅŸka nedir ki?”

Atölye öykülerinin arasÄ±ndan baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±ran bir öykü kitabÄ±ndan söz edebiliriz: OÄŸuzhan YeÅŸiltuna’nÄ±n Ev YapÄ±mÄ± Hüzünler’i… YeÅŸiltuna ilk öyküsünde, bir iÅŸçinin hikayesini anlatÄ±lÄ±yor. Öyküde metnin özüyle görselliÄŸi arasÄ±nda hassas bir denge kurulmuÅŸ. ÇaÄŸÄ±n görsellik bombardÄ±manÄ±na karÅŸÄ±n, YeÅŸiltuna, metninin içinden kurguyla görsellik arasÄ±nda kurduÄŸu ahenkle, cesur bir cevap veriyor. Yazar, metninde gözü kara, baÅŸkalarÄ±nÄ±n “Olur mu böyle öykü” demesinden çekinmiyor, okurunu baÅŸka dünyalara çaÄŸÄ±rmaktan kaçÄ±nmÄ±yor. YeÅŸiltuna, edebi görgüye sahip bir yazar. Zaten kalemi eline alanÄ±n öykü yazmak için baÅŸka neye ihtiyacÄ± vardÄ±r ki? Öykü yazmaya niyetlenen, Sait Faik’le mahalle kahvesinde bir çay içse, Füruzan’Ä±n parasÄ±z yatÄ±lÄ±larÄ±nÄ±n elinden tutsa, Ahmet Büke’nin sarÄ± rüya defterine göz gezdirse, Mahir Ünsal EriÅŸ’le BandÄ±rma taraflarÄ±na uzansa, belki kendi sesini bulur. Atölyedeki sÄ±ra arkadaÅŸÄ±yla aynÄ± öyküyü yazmak zorunda kalmaz.

Son DÃ%u017Ezenlenme Tarihi: 09 MayÄ±s 2018 23:49

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