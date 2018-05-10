Metal işçisi Zekiye: Kadınların çalışması güzel ama nedeni aç kalmamak

Metal işçisi Zekiye ‘Eskiye göre kadınların çalışma oranı artmış görünüyor; güzel. Ama neden? Eskiden geçinmek daha kolaydı, şimdi yetmiyor’ diyor.

Zülal KOÇER

Çorlu

Zekiye Dedeoğlu, 2 çocuk annesi metal fabrikasında çalışan bir işçi. Bir kadın işçinin bir an olsun hayatına tanıklık etmek, onu dinlemek üzere buluşuyoruz. Vardiyalı çalışıyor Zekiye Dedeoğlu, sabah 08:00’de çıkmış işten, biz ise o çocuğunu okula bıraktıktan sonra buluşuyoruz, saat 10.00 gibi. 18 yaşında başlamış çalışmaya, çocukları doğduğu zaman birinde 6 diğerinde 4 yıl ara vermiş. 10 yıldır aralıksız çalışıyor. “Eskiye göre kadınların çalışma oranı artmış görünüyor; güzel. Ama neden? Eskiden geçinmek daha kolaydı, evde bir kişi çalışsa yetiyordu şimdi yetmiyor. Demek ki kadınlar aç kalmamak için çalışıyor ama ona rağmen hâlâ geçinmek güç” diyor.

DİRENE DİRENE KAZANMIŞ!

8 saat çalışıyor Dedeoğlu, kendisinin de eşinin de ücreti asgari ücretin biraz üzerinde, evleri kendilerinin. Çorlu’daki binlerce işçinin koşullarından daha iyi yaşam koşullarına sahipler ama yine de paranın yetmediği, para yetse zamanın yetmediği pek çok şey var. Kadın işçiler fabrikadan çıkıp ev işleri, çocuk bakımı ile çalışmaya devam ediyor. Çifte sömürüye uğruyor. Ama Zekiye Dedeoğlu kendi yöntemlerini kullanarak bu durumu değiştirmiş. Yeri gelmiş eşiyle ev işleri, çocuk bakımı konusunda konuşmuş, yeri gelmiş bulaşık makinesindeki bulaşıkları dizmemiş haftalarca... Ve sonunda eşi kendiliğinden makineyi boşaltmaya başlamış, hatta daha bu sabah telefonda acil bir görüşme yaparlarken “Makineyi boşalttım ama işe geç kaldığım için alt taraftakiler kaldı” cümlesini de araya sıkıştırmış. Dedeoğlu böyle yöntemlerle bir süre sonra evde iş paylaşımını sağlamış. Bu paylaşımı çalışma koşulları da dayatıyor. Dedeoğlu, gece vardiyasındayken çocuğu okula hazırlayacak olan baba oluyor.

EN BÜYÜK SOSYALLİK SİNEMA, O DA 2-3 AYDA BİR

“Peki ya sosyal hayat” sorusuna 3 aydır spora gittiği cevabını veriyor. Bir de yüzme planı var. Yüzmeye gitmesini doktor önermiş. Çalışmaktan kaynaklı oluşan sağlık sorunları nedeni ile yüzmeye gitmesi gerekiyor, sporu da bu nedenle yapması gerek. Sinemayı takip ettiğini söylüyor, kitap okuduğunu ve gezmeyi sevdiğini. O çok sevdiği ve takip etmeye çalıştığı sinemaya 2-3 ayda ancak gidebiliyor.

Zekiye Dedeoğlu işyerinde arkadaşları ile oluşturdukları dayanışmadan bahsediyor bir de. Bazen bir bölümün işleri aksadığında gidip oraya yardım ediyormuş; buna zorunlu değil ancak çalışma ortamında böyle bir dayanışmanın kurulduğunu söylüyor. Günde 5 bin ile 8 bin arasında parçanın geçtiği bandın üstesinden vitamin takviyesiyle geliyor “Yoksa çok zor ayakta kalabilmek” diyor. Çalıştığı fabrikada koşulların kötü olmadığını aktaran Dedeoğlu, bunun en büyük nedenini ise sendikalı olmakta görüyor. “Sendikamız bizim haklarımıza sahip çıkıyor” diyor.

‘HABERLER BOĞUYOR’

Dedeoğlu ile biraz da ülke gündeminden konuşuyoruz. Gündemi takip ediyor ama her zaman değil. “Haberler boğuyor” diye tarif ediyor. Özellikle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve başkaca şiddet haberlerinin kendisini ciddi anlamda rahatsız ettiğini söyleyen Dedeoğlu, haberleri tarafsız şekilde izlemeye çabaladığını da ekliyor. Konu seçime geliyor. Erken seçime dair “Erkene alınmasının acil olduğundan bahsettiler. Yaşam şartları zaten acil olduğunu gösteriyordu. Gerekli düzenlemelerin yapılacağı söylendi, daha iyi olacağından dolayı böyle bir şey yapıyorlar herhalde” diye açıklıyor fikrini. Fabrikada seçime dair konuşulduğunu anlatan Dedeoğlu, “İnsanlar yeni fikirlere açık değiller, araştırmıyorlar, körü körüne bir bağlılık var, hepimiz için geçerli bu” diye konuşuyor.

‘ANNE BABALAR ÇOCUKLARINA EŞİTLİĞİ ÖĞRETMELİ’

Dedeoğlu için kadın erkek eşitliği hayatındaki başat konulardan. Anne babalara bu noktada söyleyecekleri var: “Çocuklarını iyi eğitsinler, erkek kız ayrımı yapmadan; ikisine de her şeyi öğreterek yetiştirsinler. En basitinden erkek çocuğa ‘Tabağına fazla yemek koyayım, fiziken daha çok ihtiyacı var’ demesinler. İkisine de eşit koysunlar ve daha sonra çocuk isterse ilave etsinler. Bu basit bir örnek ama önemli. Anne babalar eşitliği, saygıyı sevgiyi öğreterek büyütmeli çocuklarını.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 23:03

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