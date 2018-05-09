CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. (HABER MERKEZİ) Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 21:21
Fotoğraf: Cem Öksüz/AA
İnce ile Erdoğan'ın görüşmesi başladı
09 Mayıs 2018 21:03
Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı.
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. (HABER MERKEZİ)
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