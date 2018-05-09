İnce ile Erdoğan'ın görüşmesi başladı

Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 21:21

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