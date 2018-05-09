Uçan Süpürge Film Festivali yarın başlıyor

21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 24 uluslararası, 6 ulusal seçki, 12 kısa film ve 16 belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 10-17 Mayıs tarihleri arasında Ankaralılarla buluşacak. Bu yıl temasını “Umut” olarak belirleyen Süpürge, kadınların umudunu, mücadelesini, emeğini kadınların gözünden beyaz perdeye yansıtıyor. Festivalde bir haftalık film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinlik de düzenlenecek.

Festival süresince 24 uluslararası, 6 ulusal seçki, 12 kısa film ve 16 belgesel film ile toplamda 57 film gösterime girecek.

“Onur Ödülü” Tiyatro Sanatçısı ve Sinema Oyuncusu Nedret Güvenç’e, “Bilge Olgaç Başarı Ödülü” Oyuncu Işık Yenersu ve Yönetmen Biket İlhan’a, “Tema Ödülü” Filozof, Araştırmacı, Yazar Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye ve “Genç Cadı Ödülü” ise açılış gecesinde Oyuncu Öykü Karayel’e verilecek.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ

Pedallayan Kadınlar, Süpürge için pedallarını “Umut’a” çevirecek. Kadınlar, bugün akşam saat 18.30’da Kuğulu Park’ta buluşarak Kuğulu Park- Tunalı Hilmi, Esat Caddesi, Tahran Caddesi boyunca Karum çim alanlara kadar pedal çevirecek.

Akşam saat 20.00’de Karum Çim Alanda, 21. Uluslararası Uçan Süpürge Film Festivali’nin açılışı gerçekleşecek. Açılışı Dolunay Soysert ve Yetkin Dikinciler yaparken Aylin Aslım da sahne alacak. (Ankara/EVRENSEL)

Uçan Süpürge'nin Genç Cadı Ödülü Öykü Karayel'e

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 20:50

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