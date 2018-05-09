Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'da Türkiye ABD ilişkilerine dair konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

NTV’’nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek" diye konuştu.

Bu durumdan ABD menfaat elde edecek olsa da birçok ülkenin rahatsız olacağına ve büyük darbeler yiyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Niçin yeni krizlere yol açalım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu durumun yaratacağı risklerin sorulması üzerine, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

‘F-35'LERİN VERİLMEMESİNİN MÜTTEFİKLİĞİN RUHUNA UYMAZ’

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor" dedi.

ABD'den alınacak F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Erdoğan, F-35'lerin verilmemesinin müttefikliğin ruhuna uymayacağını belirtti.

Erdoğan, tutuklu rahip Andrew Brunson'un siyasi amaçla istendiğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:57

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