CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı: ‘1-2-3-4 tamam' seçim şarkısı oluyor

CHP Yıldız Tilbe’ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen ‘Kandıramazsın Ben' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı.

CHP söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen ‘Kandıramazsın Beni”’ isimli şarkı için ön anlaşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada ‘T A M A M' fırtınası esti. ‘T A M A M' paylaşımları twitter’da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe’nin, sözlerinde “1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam” kelimeleri geçen Kandıramazsın Beni isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.

Medya Tava’nın haberine göre; paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak edinilen bilgiye göre CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP’nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:26

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