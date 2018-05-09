Yerine kayyım atanan Akbaş: Halk iş, aş ve demokrasi arıyor

Yerine kayyım atanan Suruç Belediye Eş Başkanvekili Halil Akbaş 'İnsanları kayyımlarla, KHK’lerle işsiz, aç bıraktınız. Şimdi de oy istiyorsunuz' dedi

Yerine kayyım atanan Suruç Belediye Eş Başkanvekili Halil Akbaş, halkın idaresinin yok sayıldığını söyleyerek “Halk demokrasi arıyor. Aş arıyor, iş arıyor. Siz insanları kayyımlarla, KHK’lerle işsiz bıraktınız, aç bıraktınız. Şimdi de bu insanlardan oy istiyorsunuz” dedi.

Yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Suruç Belediye Eş Başkan Vekili Halil Akbaş, 24 Haziran’da yapılacak seçimi değerlendirdi.

‘HALKIN İRADESİ YOK SAYILIYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından çıkan kelime ile ülkede demokrasi sağlandığını ifade eden Akbaş, “Halkın iradesi yok sayılıyor. Bir şirkete el koyar gibi seçilmişlerin ve seçenlerin iradelerine el koyuyor, gasbediyor. Bu meşru değil. Dünyanın hiçbir yerinde bunun meşrutiyeti yok. Bakın her gün gözaltı ve tutuklamalar yaşanıyor. Seçilmişlerin çoğu cezaevlerinde. İçeride olmayanlar da yargılanıyor. Kentteki 4 belediyemize kayyım atandı. 3 belediye başkanımız hâlâ tutuklu. Bu şartlarda seçime gideceğiz” dedi.

Ülkede başta ekonomi olmak üzere hiç bir politikanın yürütülemediğine işaret eden Akbaş, “Eğer politikanız doğru ise siz zaten cumhurbaşkanısınız. Biz size soruyoruz, madem bu süreci iyi götürüyorsunuz neden seçime gitme ihtiyacı duydunuz? Eğer süreç kötü ise iktidarda olan sizsiniz ve nasıl olur da tekrar aday oluyorsunuz? Seçimin ayrı bir külfeti maliyeti var. Halk zaten yoksul. Burası güya tarım kenti. İnsanlar kamyonlarla tarım işçisi olarak batıya gidiyor. Bu süreci iyi yürütemediniz ki tekrar seçime gidiyorsunuz” dedi.

‘İRADEMİZİ ONLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Akbaş, son olarak şunları söyledi: “Bu halk eskisi gibi değil, bu halk demokrasi arıyor. Aş arıyor, iş arıyor. Siz insanları kayyımlarla, KHK’lerle işsiz bıraktınız, aç bıraktınız. Şimdi de bu insanlardan oy istiyorsunuz. Ne olursa olsun onlara karşı mücadele edeceğiz. İrademizi onlara teslim etmeyeceğiz.” (Urfa/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:24

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