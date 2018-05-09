Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:03
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Trump: İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak
09 Mayıs 2018 19:00
ABD Başkanı Trump: İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak.
ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, “İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi. (HABER MERKEZİ)
ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekildi
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:03
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