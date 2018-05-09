ABD Başkanı Trump: İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, “İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi. (HABER MERKEZİ)

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekildi

'ABD, İran'ın ekonomisini zayıflatarak nüfuzunu azaltmak istiyor'



Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:03

www.evrensel.net