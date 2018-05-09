Cenazelerini istedikleri mezarlığa defnedemiyorlar

Sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Mehmet Şirin Akyüz ve İbrahim Akyüz’ün cenazeleri, ailelerinin istediği mezarlığa defnedilmiyor.

Mardin'de sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Mehmet Şirin Akyüz ve İbrahim Akyüz’ün aileleri, cenazelerini 8 aydır istedikleri mezarlığa defnedemiyor.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 Mart ile 25 Temmuz 2016 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Mehmet Şirin Akyüz ve İbrahim Akyüz’ün kimlikleri, aileleri tarafından verilen DNA örneklerinin eşleşmesi üzerine yaklaşık 8 ay önce teşhis edildi. Bunun üzerine aileler, Urfa’daki kimsesizler mezarlığında bulunan cenazeleri Nusaybin’e bağlı Zeynel Abidin Mahallesi’ndeki Haceca Mezarlığına defnetmek istedi.

Söz konusu mezarlığa defin için izin vermeyen İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, cenazelerin defni için kent dışında bulunan Moris Mezarlığını adres gösterdi. Emniyetin gösterdiği yeri kabul etmeyen ailelerin 8 aydır bekleyişi devam ediyor. Cenazeler hâlâ Urfa’daki kimsesizler mezarlığında tutuluyor.

'BU NASIL VİCDANDIR?'

Torunu Mehmet Şirin ve yeğeni İbrahim Akyüz’ün cenazelerini, bugüne kadar yakınlarını defin ettikleri mezarlığa defnetmek istediklerini belirten 73 yaşındaki Barış Annesi Latife Akyüz, emniyet tarafından kendilerine gösterilen yeri asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Cenazelerin istedikleri yere defnedilmesine bile izin verilmediğini dikkat çeken Akyüz, yasak sırasında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Haceca Mezarlığına defnedilmesinin sürekli engellendiğini aktardı.

”Bu nasıl bir vicdandır” diye soran Akyüz, son dönemlerde artan mezarlık tahribatlarına da tepki göstererek “Mezarlıklarımızın dahi taşlarını kırarak düşmanlık seviyelerini ortaya koymaktalar. Ancak ben barıştan başka bir şey istemiyorum. Bizim bu talebimiz yerine gelene kadar da mücadele edeceğim” dedi. (Mardin/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:00

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