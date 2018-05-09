İşkenceci lakaplı CIA Direktörü adayına Senato’da protesto

Trump'ın CIA Direktörü adayı Gina Haspel Senato’daki oturumda protesto edildi: İşkenceyi durdur, Gina'yı durdur.

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü adayı olan 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in Senato'daki onay oturumu başladı.

Sputnik’in aktardığına göre; Salonda savaş karşıtları 'İşkenceyi durdur, Gina'yı durdur', 'Guantanamo'yu kapat' sloganlarıyla protesto eylemi yaptı.

‘ASLA VE ALSA CIA'İ HAŞİN SORGU PROGRAMINA GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİM’

Adı işkencelerle anılan Gina Haspel, Senato İstihbarat Komisyonu'na verdiği ifadede CIA'in esir alma ve işkence programlarına yeniden başlamasına asla izin vermeyeceğini söyledi. Haspel ''Bu ülkenin bağlı kalmaya karar verdiği yüksek ahlaki standardı destekliyorum. Asla ve alsa CIA'i haşin sorgu programına geri döndürmeyeceğim'' dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 18:25

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