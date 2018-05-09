Malatya'daki tren kazası: 'Bu politikalar sürdükçe kazalar kaçınılmaz'

Malatya'daki tren kazasına ilişkin Birleşik Taşımacılık Sendikası'ndan yapılan açıklamada 'Bu politikalar sürdükçe kazalar kaçınılmaz olur' denildi.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası, 7 Mayıs'ta Malatya'da cevher taşımacılığı yapan özel bir şirkete ait iki trenin çarpıştığı kazanın arkasında özelleştirme politikaları olduğunu bildirdi. Kazaların önlenmesi için özelleştirmeden vazgeçilmesi ve kurum içi atamaların siyasi kadrolaşmaya değil liyakate göre yapılması gerektiği belirtildi.

BTS Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada Divriği-İskenderun arasında cevher taşımacılığı yapan özel bir şirkete ait 63613 sefer sayılı yük treninin, yine aynı şirkete ait 63617 sefer sayılı yük trenine arkadan çarptığı belirtildi. “Lokomotif ve 8 vagondaki hasar ve yolun uzun süre kapanması da kazanın maddi boyutunun büyüklüğünü göstermektedir” denilen açıklamada, ilk belirlemelere göre kazanın nedeninin telsiz haberleşmesinden kaynaklanan bir sorun olduğu belirtildi.

KURUM İKİYE BÖLÜNDÜ

Ulaşım politikalarının bu şekilde devam etmesi halinde kazaların da kaçınılmaz olacağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“TCDD’nin çok uzun yıllardan beridir içine sokulduğu bu özelleştirme ile kazalara adeta davetiye çıkarılarak personelin de hata yapmasına yol açılmıştır. 1 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’de yasallaşan 6461 sayılı Türkiye’de Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında ki Kanun ile başlayan süreç 2017 başında fiilen uygulamaya girmiştir. Bu tarihten itibaren kurum TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Anonim Şirketi olarak ikiye ayrılmıştır. Aynı zamanda her iki kurumda da ciddi anlamda teşkilat yapılarında ve mevzuatında değişiklikler olmuştur. Ve yasanın getirdiği en önemli değişiklikle de şimdilik iki özel tren işletmecisi faaliyete başlamıştır.”

Açıklamada siyasi iradenin TCDD’yi getirdiği nokta şöyle özetlendi:

♦ Personel sayısı azaltıldı.

♦ Tren şefi, tren teşkil görevlisi kaldırılarak bütün yük makiniste yüklendi.

♦ Tren hazırlamada görev alan personelin yapısı değiştirildi.

♦ Aynı görevi yapan ancak farklı statüde personel istihdam edilerek karışıklığa neden olundu. (İşçi ve memur makinist, işçi ve memur tren teşkil görevlisi...)

♦ Atamalarda bilgi, birikim, liyakat ve atama prosedürü yerini yandaşlığa bıraktı.

♦ Bazı daireler birleştirilerek iş verimi düşürüldü.

♦ Özel tren işletmeciliği ile kurum daha da zor bir sürece girdi.

GÜVENLİK ZAAFI

TCDD ya da özel tren işletmecileri olmak üzere ilki 5 Ağustos 2017’de iki personelin hayatını kaybettiği Elazığ kazası, Konya -Adana hattındaki maddi hasarlı iki kaza ve son olarak Hekimhan istasyonundaki kazanın meydana geldiği bilgisi verilen açıklamada şu uyarı yapıldı: “Demir yollarının özeleştirilmesi sürecinin tüm alanda güvenliği zaafa uğrattığını yaşayarak görüyoruz. Kurumun ikiye bölünmesinin üzerine demir yollarında taşımacılığın sadece kâr mantığıyla sektöre girmiş olan özel sektör firmaları eliyle yürütülmesi de ayrıca başka ciddi sorunların önünü açacaktır. Kazanın nedenini sadece makiniste ya da hareket memuruna ya da başka bir unvanda çalışan personelin üzerine yıkmak kazanın doğru nedenini anlayamamaktır. Bu olumsuz tablo düzeltilmeden özel sektör ya da kamu olsun önümüzdeki süreç benzer kazaların yaşandığı, demir yolu güvenliğinin hiç olmadığı kadar zaafa uğradığı bir süreç olacaktır.”

ÖNERİLER

Açıklamada, kazaların engellenmesi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı: “En kısa zamanda demir yollarının özelleştirilmesinden vazgeçilerek demir yollarında kamusal ve tek elden bir hizmet verilmeye devam edilmelidir. Kurumun teknolojik gelişmeler kapsamında gereğince yatırım yapılmalıdır. Kurum içi atamalarda siyasi kadrolaşmadan hızla vazgeçerek, liyakate dayalı atama yapılmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 18:05

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