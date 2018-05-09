Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ekonomi toplantısı sona erdi

Doların rekor üstüne rekor kırmasının ardından ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Kritik zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki "Ekonomi Koordinasyon Toplantısı" 2 saat 35 dakika sürdü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından, ekonomi yönetimiyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın resmi programında bulunmayan toplantıda AA'nın aktardığına göre, ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye, dövizdeki hareketlilik ve diğer alanlarla ilgili konular ele alındı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile ekonomiden sorumlu bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanlarının katıldığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 17:41

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