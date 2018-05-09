Cerrahpaşa bileşenlerinden Erdoğan’a çağrı: Yasayı onaylama

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, üniversitelerini bölen tasarının yasalaşmasına dekanlık önünde yaptıkları açıklamayla tepki göstererek, mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Dekanlık önünde konuşan öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek ‘yasayı onaylama’ çağrısı yaptı.

‘AKADEMİK GENEL KURUL YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK’

Öte yandan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Akademik Genel Kurul yarın olağanüstü toplanacak. Konuyla ilgili olarak üniversitenin resmi internet sitesinden duyuru yayımlanırken, Prof. Dr. Bülent Önal da bahçede toplanan öğrencilere açıklama yaptı.

Önal, “Akademik kurul yapılacak. Bu akademik kurula alanlarında uzmanlaşmış idare hukukçusu hocalar da katılacak. Onlarla bundan sonraki süreçte bölünmemek için yasal olarak neler yapılır, hangi haklarımız var? Enine boyuna bunlar tartışılacak. Ne tür haklarımız var ve bunları sonuna kadar nasıl kullanabiliriz üstüne olacak” dedi.

‘191 YILLIK MAZİMİZİ 191 SANİYEDE GÖTÜREN MİLLETVEKİLLERİNE SORUYORUM’

Öğrenciler yasa tasarısının meclis genel kurulundan geçmesini alkış ve sloganlarla protesto ederken, Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan, “Ben şimdi 191 yıllık mazimizi 191 saniyede götüren milletvekillerine soruyorum. Bu fakülte yılda ortalama 1 milyon hasta bakmış, demek ki 50 milyon hastaya elimiz değmiş. Demek ki 80 milyonun 3'te 2'sine biz tedavi vermişiz. Demek ki, sizlerin de 3'te 2'sini tedavi etmişiz. Bundan sonra da edeceğiz. 500 kişinizin 350'sine bakmışız. Şimdi bundan sonra soruyorum. Annenizi, babanızı, çocuğunuzu, torununuzu bu hekimlere getireceğinize göre, onların yüzüne nasıl bakıp umut bekleyeceksiniz?” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 17:45

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