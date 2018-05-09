Anadolu Üniversitesinde bölünme protestosuna güvenlik saldırdı

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, mecliste kabul edilen üniversitelerin bölünme kararına tepki gösterdi. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin bölünmesini ön gören yasa tasarısı ile ilgili açıklama yapmayan Prof. Dr. Naci Gündoğan’a tepki gösterdi.

Fen Fakültesi’nde yapılan forumdan çıkan karar doğrultusunda ‘bu karar bizden geçmez’ demek için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürümek isteyen öğrencilere, Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) müdahale etti. ÖGB’nin müdahalesi kısa sürede arbedeye dönüştü. ÖGB, öğrencilerin yürüyüşüne izin vermezken, öğrenciler de bunun üzerine yarın tekrar buluşacaklarını belirterek diğer öğrencileri yapacakları eyleme çağırdı. (Eskişehir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Üniversiteleri bölen kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 17:51

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