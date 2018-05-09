Ermenistan Başbakanı: Türkiye ile diplomatik ilişki kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız.

Ermenistan parlamentosunda dün yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız ancak Ankara, Dağlık Karabağ'la ilgili ön koşul sunmamalı. Bu tutum mantıklı değil. Zira bu, üçüncü bir ülkeyle (Azerbaycan) ilişkilere dayanıyor" dedi.

Bununla birlikte Paşinyan, Ermeni soykırımının uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını belirterek bunun yeni soykırımların önlenmesi için gerekli olduğunu savundu. (HABER MERKEZİ9

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 17:03

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