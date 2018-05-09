Çay üreticisi kadınlar, ürettikleri çayı Fırtına Deresi’ne döktü

Rize’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın almasına üreticilerin tepkisi sürüyor. Ardeşen ilçesindeki Fırtına Köprüsü üzerinde toplanan çay üreticisi bir grup kadın, özel sektörün düşük fiyattan çay alımına tepki gösterdi. Üretici kadınlar tarlarından topladıkları yaş çayı, bulundukları köprüden alkışlar eşliğinde Fırtına Deresi’ne dökerek tepkililerini dile getirdi. Kadınlar Rizeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Buyur yüzde 80 oy alan Erdoğan, çaylarımızı döküyoruz, al buyur. 24 Haziran’ı bekleyin” sözleriyle tepki gösterdi.

OYUNLARA ‘DUR’ DEME ZAMANI GELMİŞTİR

Üretici kadınlar adına konuşan çay üreticisi Naciye Terzibaş, protestolarındaki amacın özel sektörün sömürü düzenine karşı kendi haklarını savunmak olduğunu söyledi. Yaş çay üzerinde oyun oynandığına dikkat çeken Terzibaş, “Bölgemizin tek geçim kaynağı olan yaş çay üzerinde oynanan bu oyunlara bir dur deme zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sadece kendi şirketlerinin menfaati üzerine kurulu politikaları acımasızca uygulamaya sokan özellikle özel çay fabrikaları vatandaşın aklı ile adeta dalga geçmektedir. Evet, belki bizlerin birçoğu ilkokul mezunu evet belki bizlerin birçoğu eli nasırlı ama unuttukları bir şey var. Bizlerin bir ailesi var, okula giderken bizden para isteyen bir çocukları var hepsinden önemlisi bizlerin de oynanan oyunları görüp analiz etme yeteneği var” dedi.

‘ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’

Çay müstahsilinin son dönemde yalnız bırakıldığını belirten Terzibaş, “Bizler sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler evlerimize götürecek ekmek paramızın gasp edilmesine karşı çıkıyoruz. Bizler devasa binalarda holdinglerde oturup bizlere zavallı gözü ile bakıp yarım saat içinde 3 farklı fiyatla karşı karşıya kalmamıza karşı çıkıyoruz. Bu tavrımızın hiçbir siyasi temeli yoktur. Bu tavır sadece ve sadece mübarek ramazan ayı öncesi haklı mücadelemizin bir yansımasıdır. Müstahsillerimize de seslenmek istiyoruz Özel sektöre çanak tutmayalım, daha yavaş hareket edelim” diyerek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Protesto gösterisi, kadınların alkışları eşliğinde sona erdi.

ÇAY ÜRETİCİLERİ DERNEĞİNDEN DE TEPKİ

Rize’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üretici derneklerinin tepkisine neden oldu. Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, “Özel sektör vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor, bununla kalmayıp kapkaç yöntemini kullanıp verilen taban fiyatın altında çay almaya devam ediyorlar” dedi.

Doğu Karadeniz'de, 4 ilde, yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince ÇAYKUR ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Memişağa Tuzcuoğlu Parkı’nda toplanan Çay Üreticileri Derneği üyeleri, özel sektörün düşük fiyata çay alımına tepkisini dile getirdi.

Üreticiler adına konuşan Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, özel sektörün vatandaşın üzerine gelmeye devam ettiğini söyledi. Mavi, “Özel sektör vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor, bununla kalmayıp kapkaç yöntemini kullanıp verilen taban fiyatın altında çay almaya devam ediyorlar. Siyasiler seçim yaklaştığı halde bizlere hiç bir şekilde yardımcı olmayıp, özel sektör sahiplerine hiç bir telkinde bulunmuyorlar. Ticaret Borsası üyelerine hiç bir şekilde güvenmiyoruz. Çünkü bu fırsatçılık onların işine geliyor. Daha doğrusu dere kütük getirmeye devam ediyor. Ticaret Borsası neden üyelerine kalkıp ‘Yanlış yapıyorsunuz?’ demiyor. Şu anda 1800’den çay almaya devam ediyorlar hatta 1500 lira fiyat veren var. Bu kapkaççılığa neden kimse ‘Dur’ demiyor dedi.

SAKIN ACELE ETMEYİN

Üreticilere seslenen ve acele etmemeleri yönünde uyarıda bulunan Mavi, “Ayrıca seçime fazla bir zaman kalmadı, siyasiler çay üreticisinin kapısını nasıl çalacak, onlara ne diyecekler veya nasıl oy isteyecekler Biz üreticiye diyoruz ki Sakın acele etmeyin, bekleyin cebinizdeki parayı bunlara kaptırmayın. Üreticilerimiz beddua ederek çay veriyorlar. Ey siyasiler bugün siz üreticiye sahip çıkın, onlarda seçim zamanı sizlere sahip çıksın” ifadelerinde bulundu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 17:39

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