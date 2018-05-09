Muharrem İnce: Erdoğan ile bu akşam 21.00'de görüşeceğiz

Muharrem İnce Erdoğan ile randevu talebine cevap geldiğini açıkladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne’deki seçim mitinginde konuşuyor.

Adı cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı, AKP kurucularından Abdüllatif Şener de mitingde İnce’ye eşlik ediyor.

T24’ün aktardığına göre; İnce’nin konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Şimdi, az önce cevap geldi. Sayın Erdoğan'la bu akşam 21:00'de kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye, benim derdim uzlaşmak. Beraber yaşamak. Sen ben yok; ayrı gayrı yok.

- Ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun o maaşla! Ülkeyi yöneten zengin, öğretmen gariban oluyorsa; çiftçi, emekli gariban oluyorsa burada bir sıkıntı var. Ülkeyi yöneten zenginleşiyor, yaşayanlar garibanlaşıyorsa bir sıkıntı var. Ülkeyi yönetirken zenginleşmeyen hep gariban kalan bir cumhurbaşkanı lazım.

-Size sözüm bir tane, Yalovalı Kamyoncu Şerif'in oğlu olarak size sözüm bir tane. Siz zenginleşmeden zenginleşmeyeceğim. Beraber zenginleşeceğiz, beraber huzur içinde yaşayacağız.

-Dolar durdurulamıyor. Sayın Erdoğan diyor ki, beni indirmek istiyorlar. Benim derdim Türkiye Türkiye. Sen indiğinda dolar, euro, fiz, mazot parası, benzinin fiyatı inecekse in be kardeşim sen de. Sen 80 milyondan daha mı değerlisin. Dünya 5'ten büyüktür diyordun. Doğru söylüyorsun, arkandayım. Dünya 5'ten büyüktür ama Türkiye de senden büyüktür.

-Benim yine aklımın almadığı bir şey var. Manifesto yayınladı. Manifesto, gelecek bildirgesidir. Ya sen 16 senedir iktidardasın. Sen gelecek bildirgesi yayınlayamazsın. Onu ben yayınlarım ben. Geleceğe dair ben söz söylerim.

-Birileri beni kandırmayacak, ben de milletimi kanndırmayacağım. İİnce eleyip, sık dokuyacağız. Emin olun, ben konuştukça, yakında bunlar ince hastalığa yakalanırlar.

-Ben Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Aman ha sakın münafık durumuna düşmeyin; partisine vermiyorsanız Erdoğan'a da oy vermeyin.

-Gençler, bu ülkeyi birlikte düze çıkaracağız. Bağırıp çağıran değil, yol gösteren cumhurbaşkanı. İnsan hakları, demokrasi, özgürlük; hukuk devleti diyen; kuantum diyen, uzay madenciliğini tartışan bir cumhurbaşkanı. Kendi uydusunu yapan bir ülkeyi tartışan cumhurbaşkanı.

-Muharrem abiniz, öğretmen abiniz size cumhurbaşkanı olduğumda 19 Mayıs'ta gençlik, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu vereceğim. Geri dönüşümsüz, 500 lira para vereceğiz. 25 Haziran sabahı, Türkiye'de yapılacak bütün sınavlardan hiçbirinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk bir ülke kendi evlatlarını sokacağı sınavdan para alıyorsa bu utanılacak bir durumdur. Ücretliden damga vergisi var. Bir diğer ayıp. Dünyada birkaç ülkede kalmış. Zaten bilgisayarla yapıyorsun her şeyi; kaldıracağız bunları, modern, çağdaş bir ülke olacağız.

-Soruyor, parayı nereden bulacaksın. E sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay süreyle halka açık olacak. Ben Çankaya Köşkü'ne gideceğim, Atatürk'ün mekanına. O saray da milletin parasıyla yapıldı, onu da bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.

-Biz, bir büyük yolculuğa çıkacağız. Korku şu, muhafazakarlara diyorlar ki; bak bizim dönemimizde bazı haklarınız oldu, bu seçilirse kaybedersiniz bu haklarınızı. Muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum. İster evinde, ister dışarıda, ister devlette tak. Bu mesele milletin meselesi olmaktan çıkmıştır, istediğin yerde tak. Kendini kullandırma, benim böyle bir derdim yok. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:55

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