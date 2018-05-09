MEB performans sistemini erteledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen performans sisteminin 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaması ve ertelenmesi kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından performans sistemine ilişkin alınan Bakanlık oluru ile öğretmen performans sistemi uygulamasının 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaması ve ertelenmesine karar verildi.

Alınan Bakanlık olurunda, 5 sendika ve 55 üniversiteden performans sistemine ilişkin görüşlerin geldiği, çalışmaların devam ettiği, analiz çalışmaları sonrasında taslak yönetmeliğin paydaş görüşlerine sunulacağı belirtildi.

Taslağa son şeklinin öğretmen ve idarecilerin katılımıyla gerçekleşecek Çalıştayın ardından verileceği açıklanarak MEB tarafından yayınlanan performans değerlendirme taslağı ile ilgili halen üniversitelerden görüşlerin geldiği, analizlerin sürdüğü, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılması gereken öğretmen performans değerlendirme çalışmalarının ertelendiği belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:41

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