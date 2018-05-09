EGEÇEP: Ali ve Aysin yaşamı savunanların mücadelesinde yaşıyor

Ali ve Aysin Büyüknohutçu çifti için ülke genelinde eylem ve anma etkinlikleri düzenlendi. Ekoloji Birliği bileşenlerinden EGEÇEP'in İzmir'de yaptığı eylemde yaşam savunucularına yönelik baskıların son buyması çağrısı yapılarak, "korkmuyoruz, mücadeleye devam edeceğiz" denildi. EGEÇEP, öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin yaşamı savunanların mücadelesinde yaşadığını açıkladı.

Finike’nin sedir ormanlarını korumak için mücadele eden Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 tarihinde kiralık katil Ali Yumaç tarafından katledildi. Öldürülüşlerinin birinci yılında birçok kentte eş zamanlı açıklamalar düzenlendi. İzmir'de de EGEÇEP basın açıklaması düzenledi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki açıklamada "Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu Yaşamı Savunanların Mücadelesinde Yaşıyor" pankartı açılırken "Yaşamı Savunmaktan Vazgeçmeyeceğiz" ve "Doğanın, Kentin Talanına Hayır" dövizleri açıldı.

'KALKMAYAN ŞAİBEYİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Basın metnini okuyan EGEÇEP Dönem Eş Sözcüsü Berrin Esin Kaya, bir yıldır kötü bir suç filmi senaryosundaki gibi gelişen olayları ve cinayetin üzerinden bir türlü kalkmayan şaibeyi gün be gün takip ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Ali ve Aysun'un anısını yaşatacaklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Kaya "Ali ve Aysin’in, yerel halk ve mücadele platformlarıyla birlikte taş ocaklarına karşı verdiği mücadele ve sonrasında yaşananlar, tüm Türkiye’de devam eden ekoloji mücadelesinin özünü ve önemini, yaşam alanı ve doğal alan mücadelesi veren bireylerin içinde bulunduğu tehlikeyi bir defa daha gözler önüne sermiştir" dedi.

'GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Kendini astığı ileri sürülen katil Yumaç'ın birçok cevabı da beraberinde götürdüğünü de ekleyen Kaya şunları söyledi:

"Olan biten aslında açıktır. Ali Ulvi ve Aysin’in haklı ve meşru mücadelesi, kazanımlarla dolu hukuki mücadelesi birilerinin tekerine çomak sokmuştur. Ülkede adaletin yerinde yeller esmesinin cesaretlendirmesinden olacak, bazı çirkin ruhlar, onlarla cinayetten başka bir araçla baş edilemeyeceğini düşünmüştür. Kamuoyunun muhakemesi ve vicdanı için, gerçek, her zaman olduğu gibi, oldukça açıktır ve unutulmasın, er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü mü kötü bir huyu vardır."

Açıklama 'Tamam' sloganları ile bitirildi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:54

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