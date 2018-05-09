Prof. Dr. Hamzaoğlu'nun iddianamesi hazırlandı: Kitaplar suç sayıldı!

HDK Eş Sözcüsü Hamzaoğlu hakkında 'örgüt propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' gerekçeleriyle iddianame hazırlandı.

Tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın da aralarında bulunduğu 11 siyasetçi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TSK’nin 20 Ocak 2018’de Suriye’nin Afrin bölgesinde operasyon başlattığı, 4 Şubat 2018’de ise “Efrin halkının yanındayız” başlığı ile Kemalbay, HDP bileşeni parti ve kurum sözcülerinin, HDK ve DTK temsilcilerinin “Efrin işgal girişimine” ilişkin bir basın açıklaması yaptıklarına yer verildi.



Yapılan açıklama içerisinde “Efrin Suriye sınırı içinde Rojava’nın bir parçasıdır”, “Nereden atıldığı belli olmayan roketler”, “Efrini işgal girişimine son verilsin” gibi ifadelere yer verildiği belirtilen iddianamede, bu ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen suçlayıcı nitelikte olduğu ve operasyonunu itibarsızlaştırma amacı taşıdığı iddia edildi. İddianamede, açıklamanın PKK/KCK propagandası olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığına yer verildi.



Hamzaoğlu’nun evinde yapılan aramada bulunan Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değilim”, Murat Karayılan’ın “Bir Savaşın Anatomisi”, “Demokratik Toplum Kongresi Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Özerklik” adlı kitaplar, iddianamede suç delili olarak gösterildi.



Hamzaoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ekonomist Mustafa Sönmez’in “Kürt Sorunu ve Demokratik Özerklik” adlı kitabının da yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi: “Kitapta, sözde demokratik özerklikle ilgili yazılara, Gültan Kışanak ile yapılan söyleşiye yer verildiği, yazarın bu konuyu Kadri Gürsel’le tartıştığının görüldüğü, kitapta İspanya’nın özerk bölge deneyimi, göç, ekonomik yapı, GAP, işsizlik, yoksulluk ve barışın tesisi ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış makalelere yer verilen yayın olduğu anlaşılmıştır.”

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’IN FOTOĞRAFLARI DA DELİLLER ARASINDA

Hamzaoğlu’nun sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Hamzaoğlu’nun harddisk imajında yer alan “Halkların Demokratik Konseyi” isimli yapıya ait pankart, poster ve tasarım dosyaları, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın cezaevinden yazdığı değerlendirilen mektuplar, “Onur Hamzaoğlu Roboski katliamı” isimli word dosyası, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın fotoğrafları da deliller arasına konuldu.



İddianamede Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Eşsözcüsü Kezban Konukçu Kok, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eşbaşkanları Naci Sönmez ve Özlem Eylem Tuncaeli, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şüpheli olarak yer aldı.

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:32

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