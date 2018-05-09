Mardin'de bağda çalışan çocuk işçi yıldırım düşmesi sonucu öldü

Fotoğraf: Nezir Güneş/DHA

Mardin'de bağda çalışan çocuk işçi yıldırım düşmesi sonucu öldü

    • 09 Mayıs 2018 14:17

    Mardin Artuklu'da bağda çalışan çocuk işçi Sedat Ay, üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    Mardin'in Artuklu ilçesinde bağda çalışan 2'si çocuk 3 işçinin üzerine yıldırım düştü, 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.

    Artuklu ilçesi Akres mevkiindeki bir üzüm bağında çalışan Taha Albayrak (21) Sedat Ay (16) ve R.A.'nın (16) üzerine yıldırım düştü.

    Bölgedeki diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Ay, hayatını kaybetti.

    Diğer 2 yaralıının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. (Mardin/DHA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 14:23
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