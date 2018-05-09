Öldürülen Yeşilgölcük Belediye Başkanı Şengül toprağa verildi

Niğde'de İŞKUR kurasında adı çıkmadığı için işsiz Serkan T. tarafından öldürülen Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül toprağa verildi.

Niğde'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün cenazesi defnedildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenaze, Yeşilgölcük Beldesi belediye binası önüne getirildi. Şengül için burada resmi tören düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, saldırıyı kınadı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Ama bazı ölümler vardır ki özel ölümlerdir. Bu ölümlerde bir taraftan yüreğimizde derin bir acıyı hissederken bir taraftan da gönlümüzde büyük bir gururu yaşarız. Şu andaki duygularımız da işte bu şekildedir. Acımız da büyüktür gururumuz da büyüktür. Çünkü Belediye Başkanımız herkes tarafında çok sevilen ve sayılan bir kişilikti. Aynı zamanda da görev aşkıyla yanıp tutuşan bir başkanımızdı. İnanıyorum ki onun hizmetleri yaptığı çalışmalar hiçbir zaman unutulmayacak ve bundan sonraki nesiller tarafından da her zaman hatırlanacaktır. Nitekim başkanımız görevi başında hayata veda etti. Biz inanıyoruz ki onun makamı çok daha yüce olacaktır. Şehitlik makamına erişmiş olacaktır."

Konuşmaların ardından Yeşilgölcük mezarlığına getirilen Şengül'ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Şengül'ün babası Bekir ve oğlu Ozan Şengül, kardeşleri, yakınları, Vali Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, AKP İl Başkanı Mahmut Peşin, AKP milletvekilleri Erdoğan Özegen ve Alpaslan Kavaklıoğlu, belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vurulmuş ve kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Serkan T., sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Jandarmalar arasında götürülen katil zanlısı Serkan T., pişman olduğunu söyledi.

Serkan T.'nin Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvurduğu ancak kura çekiminde isminin çıkmaması sebebiyle öfkelendiği belirtilmişti. (Niğde/AA-DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 14:15

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