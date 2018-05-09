Şırnak'ta dereden geçmeye çalışan 2 çocuk hayatını kaybetti

Fotoğraf: Sekvan Kuden/DHA

Şırnak'ta dereden geçmeye çalışan 2 çocuk hayatını kaybetti

    • 09 Mayıs 2018 14:00

    Şırnak Kumçatı'da Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

     Şırnak Kumçatı'da suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine  ulaşıldı.

    Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu.

    Bölgede 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı.

    Su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı belirtilirken 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

    Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 14:04
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