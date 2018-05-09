Serkan Keskin, Taner Ölmez gibi isimler halk müziği albümünde buluştu

Serkan Keskin ve Taner Ölmez gibi isimler, halk müziğini alternatif bir yorumla sunmaya hazırlanan albüm çalışmasında bir araya geldiler.

Aralarında Serkan Keskin ve Taner Ölmez’in de bulunduğu oyuncu ve müzisyenlerden oluşan grup, halk müziği eserlerini sıra dışı bir altyapı ile paylaşmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar yapılanlardan farklı bir üslupla halk müziğinin klasikleşmiş melodilerini ve deyişleri yorumlayan grup, halk müziği sevenlerle alternatif müzik sevenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İran enstrümanı olan Santur gibi halk müziğinde duymaya alışık olmadığımız farklı enstrümanlarla halk müziği melodilerini bir araya getiren grubun, altyapılarını Fırat İkisivri’nin hazırladığı albümünün ilk çalışması Haziran ayının ilk haftası Anonim Müzik Youtube kanalından yayınlanacak.

Anonim Yapım etiketiyle çıkacak 7 eserden oluşan albümün tamamı Youtube'un ardından iTunes, Spotify, Deezer gibi tüm dijital mecralardan dinlenebilecek.

Solistliğini Taner Ölmez’in yaptığı grupta bas gitarda Serkan Keskin, gitarda Fırat İkisivri, vurmalılarda Sibel Altan, davulda Özgür Taş, elektirikli gitarda Cihan Tanrıverdi, perkisyonda Serkan Polat, üflemeli çalgılarda ise Caner Malkoç var. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 13:33

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