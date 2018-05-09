ÇMO İzmir Şubesi Başkanı: Uşak'ta çevre kazası göz göre göre geldi

ÇMO İzmir Şube Başkanı Helin İnay Kınay, Uşak'ta yaşanılan çevre kazasının göz göre geldiğini belirtti.

Metehan UD

İzmir

Uşak'ta yaşanılan çevre kazasının göz göre geldiğini belirten ÇMO İzmir Şube Başkanı Kınay atık yönetimi ile ilgili sorunlardan dolayı ülkenin genelinde benzer kazaların yaşanabileceğinin altını çizdi.

Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisine ait çamur depolama alanında meydana gelen çökme nedeniyle binlerce ton çamur ve atık su çevreye yayıldı. Sitenin elektrik trafosu devre dışı kalırken bir süre Uşak-Denizli yolu da kapalı kaldı. Etrafa yayılan kontrolsüz çamurdan etkilenen bölgeler arasında tarım arazileri ve dereler de bulunuyor.

Temizleme çalışmaları devam ediyor ancak bölgede yağan yağmur çalışmaları sekteye uğratırken kirlilik yağmurlarla birlikte daha da yayılıyor. Valilik yazı yazarak sulu işlem yapan fabrikaların çalışmasının durmasını istedi. Çalışmaların durup durmadığı ya da ne kadar duracağı bilinmiyor. Arıtma tesislerinin de daha ne kadar kapalı kalacağı belli değil.

Fotoğraf: Çevre Mühendisleri Odası Basın Bülteni

Çevre kazası sonrası TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne bağlı mühendisler olay yerinde incelemede bulundu. Evrensel'e açıklamada bulunan Oda Başkanı Helin İnay Kınay depolama işlemlerinin düzensiz ve kontrolsüz yapıldığını belirtti. Kınay "Bir an önce tonlarca çamurun temizlenmesi ve toprağın rehabilite edilmesi lazım. Acil olarak topraktan, dereden ve yeraltı sularından numune alınarak bu kirliliğin nereye kadar ulaştığı tespit edilmesi ve ona göre de önlemlerin alınması gerekiyor. Temizlenme süreci devam ederken ve tesis açılana kadar da fabrikaların çalışmamalı ancak bu atık temizlenene kadar sanayi tesisindeki fabrikaların çalışması kirliliğin daha da büyümesi anlamına geliyor. Ekonomiyi mi ekolojiyi mi tercih edeceklerini göreceğiz" dedi.

Fotoğraf: Metehan Ud/EVRENSEL<br>Helin İnay Kınay

'KİRLİLİK ULUBEY KANYONU'NA DOĞRU İLERLİYOR'

Yönetmeliklere göre arıtma tesislerinde geriye kalan çamurun lisanslı tesislere gönderilmesi gerektiğini de ifade eden Kınay şunları söyledi "Bu bölge Gediz Deltası'nda yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın daha önce buraya cezalar kestiği ve yaptırımlar uygulandığı söyleniyor ancak pratik uygulamaya baktığımızda çok uzun yıllardır orada biriken devasa miktardaki çamurun bu hale gelmesi aslında tehlikenin göz göre geldiğini gösteriyor. Kirlilik şu anda derelerle korunması gereken Ulubey Kanyonu'na doğru yayılıyor

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAŞANABİLİR'

Yaşanan çevre kazasının sadece Uşak'a özel değil ülke genelinde bir problem olduğunu da dile getiren Kınay "Aslında Türkiye'de her yerde karşılaşabileceğimiz bir problem. Arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili bir problem var. Sanayiler atığın bertarafından da sorumludurlar. Ekonomik olarak gereğini yapmak durumda. Bakanlık ve idare de bunun denetimini yapmaktan sistemin doğru işlemesinden sorumlu ancak gördüğümüz örnekte de çok bariz bir şekilde en planlı dediğimiz organize sanayi bölgesinde bile bunu yaşıyorsak düşünün ki diğer alanlarda Türkiye'nin atık probleminde ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu. Kazanın sonucunda Türkiye'nin bu tür çevresel kazalarda da ne yapabileceğini görmek açısından da önemli. Bundan sonraki süreç şeffaf bir şekilde ilerlemeli ve sonuçlar kamuoyuna açıklanmalı" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 13:31

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