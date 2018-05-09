Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyet, 5 haftada 21 Ebola vakası tespit edildiğini, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında Ebola salgını olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Bikoro bölgesinde salgın nedeniyle 5 haftada 21 vaka tespit edildiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz yine Ebola virüsü salgınıyla karşı karşıya ve bu salgın uluslararası toplum nezdinde ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor. Daha önceki salgınları hızla kontrol altına alan çalışanlarımız, bu salgını önlemek için de çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bölgeye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından doktorlar gönderildiği kaydedildi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 13:15

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