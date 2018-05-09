Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzada son durum

100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için son güne girildi. Akşener ve Karamollaoğlu barajı geçerken Perinçek, sınıra yaklaştı.

24 Haziran seçimlerinde 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için son güne girildi. İmza verme işlemleri saat 20.00’de sona erecek.

24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK’ye dört kişi başvurdu: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz.

PERİNÇEK VE ÖZ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 100 bin imzayı geçerken Perinçek ve Öz için süreç devam ediyor.

Aydınlık, Perinçek’in 94 bin imzayı bulduğunu bildirirken Öz 2 bin 505 imza alabildi.

Doğu Perinçek kimdir?

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Öz, “Umutluyum. Destek verilirse biz de bu demokratik mücadelede yerimizi alırız. Akşama kadar herkesten imza bekliyoruz” dedi.

Seçim Günlüğü (9 Mayıs 2018) - 100 bin imza için son gün

KİM KAÇ OY ALDI?

9 Mayıs sabahı itibariyle adayların toplayabildikleri imza sayısı şöyle:

Meral Akşener: 246 bin 659

Temel Karamollaoğlu: 160 bin 657

Doğu Perinçek: 93 bin 857

Vecdet Öz: 2 bin 505

YSK 10 MAYIS’TA İLAN EDECEK

Seçmen tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığına teklif edilen kişilerle ilgili sürecin 9 Mayıs’ta tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

13 MAYIS’TA ADAYLAR KESİNLEŞECEK

Geçici aday listesine yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 10:17

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