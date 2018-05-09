İhraç edilen öğretmenlerin olmayan maaşına kesim cezası

KHK ile görevinden ihraç edilen Eğitim Sen’li öğretmenlerin olmayan maaşına bakanlık tarafından kesinti cezası verildi.

Lezgin AKDENİZ

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin olmayan maaşı için Milli Eğitim Bakanlığı maaş kesim cezası verdi. Eğitim Sen Genel Merkezi’nin 29 Aralık 2015 tarihinde “Savaşa hayır çocuklar ölmesin” sloganıyla yaptığı bir günlük iş bırakma kararı doğrultusunda greve giden Eğitim Sen üyesi öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki vermesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sen’li öğretmenler hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sonucunda üyelere hem idari hem de disiplin cezası ile kıdem durdurma, tayin isteme, maaştan para kesim cezası verildi. Eğitim Sen’in cezaya itiraz ederek yargıya taşıması üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Mardin bölge idare mahkemeleri, yapılan eylemin sendikal faaliyet olduğu ve verilen cezayı hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etti. Ancak Antep ve Konya idare mahkemeleri verilen cezayı onayınca, 30'da 1 oranında yapılacak kesintiye dair ceza tebligatları üyelere gönderilmeye başlandı.

‘EK CEZALANDIRMA ABSÜRTLÜĞÜ’

Görevinden ihraç edilen Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube eski Eş Başkanı İkram Atabay, sendikanın kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını söyleyerek, “Kimsenin aklına mantığına sığmayan bir gerçeklik ortaya çıktı. Hem ihraç edip maaş vermiyorsun hem de maaş kesim cezasıyla bir ek cezalandırma absürtlüğüne başvuruyorsun” dedi.



Atabay, benzer eylemlerin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından da yasal ve meşru kabul edildiğini hatırlatarak, “Sendikamızın almış olduğu karar doğrultusunda eylem ve etkinliğimiz vardı. Geçmişte buna benzer eylemlerimiz olduğu halde herhangi bir soruşturma açılmadı. Ancak ülkeden değişen siyasi iklim ile cezalandırma yoluna gidildi” dedi.

EYLEM AYNI MAHKEME KARARLARI FARKLI

İhraç edildikten sonra soruşturmaların düşmesi gerektiği ancak bunun yerine maaş kesme cezasına başvurulmasını siyasi dayatmalarla yapıldığını açık göstergesi olduğunu belirten Atabay, “Son 2 yıldır siyasi iktidarın hiçbir fiilinde mantık aramamak gerekir. Hukukun ne şekilde işletildiğini görüyoruz. İşin en ilginç boyutu da yaptığımız eylem ve etkinliklere farklı kentlerde bazı kentlerde ceza verilmezken eylem aynı eylem olmasına rağmen bölge illerinde farklı bir karar alınıyor. Kürt emekçilerine yönelik bir tutum olarak görüyoruz” diye ekledi.

SÜREÇ İLK GÜNDEN HUKUKSUZ’

Sürecin baştan bu yana hukuksuz bir şekilde sürdüğünü ifade eden Atabay, “Yaptığımız her eylemin arkasındayız. Bugün göreve dönsek de tutumumuz değişmeyecektir. Bizim alnımız açık hiçbir eylemden pişman değiliz. Söylemlerimizin suç sayılması suçtur. Çocuklar ölmesin dedik, çocukların eğitim hakkı engellenmesin dedik ve yarın olsa yine deriz” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

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