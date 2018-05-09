Seçim Günlüğü (9 Mayıs 2018) - 100 bin imza için son gün

100 BİN İMZA İÇİN SON GÜN

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi bugün sona erecek. İmza verme süresi 9 Mayıs Çarşamba 20.00 itibariyle tamamlanacak.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK BAŞVURUSU SÜRESİ SONA ERDİ

24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi sona erdi.

Milletvekilliği aday adaylığı süresi sona erdi 24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi sona erdi.

KÜRTLERİN 24 HAZİRAN TERCİHİ NE?

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ile seçim ittifaklarının Bölge'ye yansımasını ve Kürt seçmenin eğilimini konuştuk.

SAMER Koordinatörü Genç'e sorduk: Kürtlerin 24 Haziran tercihi ne? Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ile seçim ittifaklarının Bölge'ye yansımasını ve Kürt seçmenin eğilimini konultuk.

ERDOĞAN'IN 'MÜNAFIK' SÖYLEMİ: DEMEK Kİ TABANINDA KAYNAMA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'münafık' söylemini Diyarbakır'da Saadet Partisi, Azadi Hareketi ve HÜDAPAR'ın temcileriyle konuştuk.