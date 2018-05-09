NBA'de Batı Konferansı finalistleri: Rockets-Warriors

NBA Play-Off’larında Batı Konferansında sürpriz yaşanmadı. Finale Houston Rockets'la Golden State Warriors yükseldi.

NBA Play-Off’larında Batı Konferansının finalistleri belli oldu. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan Houston Rockets ve Golden State Warriors, sürprize geçit vermeyerek konferans finaline yükseldi.

CHRIS PAUL COŞTU

Normal sezonu 65 galibiyetle lig lideri olarak tamamlayan Houston Rockets, Utah Jazz’ı 112-102 mağlup etti ve seriyi 4-1’le geçti.

Son çeyreğe 3 sayı geride girmesine rağmen Chris Paul’un öncülüğünde hakimiyeti eline geçiren Rockets, bu bölümde rakibine 37-24’lük üstünlük kurdu ve maçı kazanan taraf oldu. Rockets’ta Chris Paul, 10’da 8 üçlük isabeti bulduğu maçı 41 sayı 7 ribaunt 10 asistle tamamladı. P.J. Tucker 19 sayıyla Paul’e destek olurken James Harden 22’de 7 isabetle 18 sayıda kaldı. Jazz’da Donovan Mitchell’in 24 sayı 9 asisti galibiyet için yeterli olmadı.

WARRIORS ÜST ÜSTE 4. KEZ KONFERANS FİNALİNDE

Son 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Golden State Warriors ise New Orleans Pelicans’ı 113-104 yendi ve seriyi 4-1 tamamlayarak üst üste dördüncü konferans finaline yükseldi. 36-19’luk üçüncü çeyrek performansıyla galibiyete uzanan Warriors’ta All-Star’lar Stephen Curry 28 sayı 7 ribaunt 8 asist, Kevin Durant 24 sayı 6 ribaunt 7 asist, Klay Thompson 23 sayı 6 ribaunt 3 asist, Draymond Green 19 sayı 14 ribaunt 9 asist 3 top çalma 2 blokla oynadı. Pelicans’ta 46 dakika sahada kalan iki isimden Anthony Davis, 34 sayı 19 ribaunt 4 blok, Jrue Holiday 27 sayı 10 ribaunt 11 asistle oynadı.

KONFERANS FİNALİ PAZARTESİ BAŞLIYOR

Batı Konferansı’nda final serisi 14 Mayıs Pazartesi gecesi başlayacak. Ev sahibi avantajı Houston Rockets’ta olacak.

BOSTON, PHILADELPHIA’YI AĞIRLIYOR

NBA’de bu gece oynanacak maçta ise Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76’ers’la karşılaşacak. Seride 3-1 önde olan Celtics, maçı kazanması halinde Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers’ın rakibi olacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 09:00

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