Dolarda yeni tarihi rekor düzey : 4.37 lira -9 Mayıs 2018

Dolar, 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, avro da 5.1794 lirada.

Dolar, küresel piyasalarda gelişmeler ve jeopolitik risklerle 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, avro da parite etkisiyle 5.1794 lira ile tarihi zireye yaklaştı. Küresel piyasalarda dolar endeksi, 93.3 düzeyini de aşarak ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, ABD para birimi lira karşısında da aralıksız yükselerek 4.3744 liraya kadar çıktı. Dolar günün erken işlemlerinde 4.35 - 4.36 lira aralığında hareket ederken, avro da 5.16 - 5.17 lira aralığına çekildi. Avro önceki hafta 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeyine tırmanmıştı.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

Avro ağırlık yüzde 57.6

Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı günü, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı. BIS100, haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 363 puandan geride bıraktı.

Bütçe giderlerinin artmasına bağlı olarak Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisiyle, devlet tahvili faizlerinde yükseliş de sürüyor. Tahvil bono piyasasında Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, dünkü yüzde 13.87'den hızlı yükselişle yüzde 14'ü de aştı ve yüzde 14.01 düzeyini gördü. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 düzeyinden, bugün spot kapanışta yüzde 15.47 valörde yüzde 15.53 oldu.

İş Yatırım’ın “Trump’ın İran hamlesi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şöyle denildi:

"ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği açıklaması sonrası petrol ve dolar güçlenirken gelişmekte olan ülke paralarındaki değer kaybı hızlandı.

"Ancak, emin liman olarak görülen altına hücum sınırlı düzeyde kaldı.

"Türkiye varlıklarında satış baskısı devam ediyor.İran şoku dolayısıyla petrol fiyatlarında ve dolarda önemli bir güçlenme öngörmüyoruz.

"Türkiye varlıkları küçük büyük her türlü dışsal şoka karşı kırılgan konumda.

"Sene başından beri performansa bakıldığında, Türk lirasından (-yüzde 12.5), hisse senedine (MSCI Türkiye –yüzde 25), yerel tahvilden (DİBS 10Y faizi +230bp), eurotahvillere (30Y eurotahvil faizi 128bp) tüm varlık guruplarında açık ara en kötü performans gösteren üç piyasa arasında yer alıyoruz.

"Ekonominin genel dengelerinde önemli bir bozulma olmamasına rağmen yaşanan satış dalgasında Türkiye’nin ABD dolarının güçlenmesine ve faizlerdeki artışa karşı kırılgan olduğu algısı etkili oluyor.

"Yaşanan satış dalgası sonrası Türkiye varlıkları cazip seviyelere geldi ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için tarihi bir fırsat sunuyor.

"Ancak doların güçlenmeye ve faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda Türkiye varlık fiyatlarındaki değer kaybı devam edebilir."(EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 10:00

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