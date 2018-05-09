Dolar rekor kırdı, ekonomi yönetimi Saray'a çağrıldı (9 Mayıs 2018)

Dolar, 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, avro da 5.1794 lirada. Merkez Bankası, rekorun ardından yine müdahalede bulundu.

Dolar, 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, avro da parite etkisiyle 5.1794 lira ile tarihi zirveye yaklaştı.

Merkez Bankası bunun üzerine günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti. Ancak dolar kuru 4,35 civarındaki seyrini sürdürdü.

Öte yandan dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığının ekonomi yönetimini dolar ve ABD-İran gerilimi gündemiyle Saray'a çağırdığı bildirildi.

Dünya gazetesinin haberine göre İstanbul’da TKBB’nin olağan genel kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’nin söz konusu toplantı sonrasında Ankara’ya dönecekleri ve öğleden sonra yapılacak TSPB ve FKB’nin genel kuruluma katılmayacağı öğrenildi.

DOLAR 4.30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 4.30'un altına inerken, borsa 99.000 seviyesinin üzerine tekrar çıktı.

Saat 11.18 itibariyle dolar/TL 4.2994, avro/TL 5.0929 seviyesinden el değiştirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 11:28

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