Başını pres makinasına sıkıştıran 18 yaşındaki Suriyeli işçi öldü

Konya'da başını pres makinasına sıkıştıran 18 yaşındaki Sufyan Al Ali yaşamını yitirdi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, döküm fabrikasında çalışan Suriyeli işçi 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, başının pres makinasına sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki döküm fabrikada meydana geldi. Sufyan Al Ali, çalıştığı sırada başını pres makinasına sıkıştırdı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (Konya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 01:20

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