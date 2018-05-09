Termokar işçileri: Sendika hakkımız tanınana kadar direnişteyiz

Termokar'da Birleşik Metal-İş'e üye oldukları için işten çıkarılan işçiler, sendikal örgütlenme hakları tanınana kadar direneceklerini açıkladılar.

Metehan UD

İzmir

İnsana saygı sertifikası bulunan Manisa Termokar fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olduğu için işten çıkarılan işçiler, patronları sendikal örgütlenmeyi tanıyana kadar fabrika önünde direnişte olacaklarını belirtti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Termokar Isıtma Soğutma ve Klima Sistemleri Fabrikasında çalışırken Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişi 15. günü geride bıraktı. Fabrikada bir süredir örgütlenme çalışması yürüten Birleşik Metal-İş 19 Nisan’da çoğunluğu sağladıktan sonra bakanlığa yetki için başvurdu. Yetkiye itiraz eden fabrika yönetimi sendikal örgütlülüğü kırmak için de toplamda 20 işçiyi ‘Yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak’ iddiasıyla tazminatsız olarak işten çıkardı.

Fabrikada 2 senedir kalite operatörü olarak çalışan Oktay Şen, “İçeride büyük haksızlıklar vardı. Yönetim adil davranmıyordu. Kişiye göre zam yapılıyordu. Çoğu işçi asgari ücret alıyordu. Bunu durdurmak için sendikalaştık. İlk başta karşı çıkanlar oldu ama ikna ettik, kısa sürede örgütlendik. Şimdi mücadeleye burada devam ediyoruz. Sonuna kadar gitme konusunda kararlıyız. Umarım en kısa sürede sonuçlanır. İşe geri alınana ve toplusözleşme masası kuruluna kadar direneceğiz” dedi.

‘3 YILDIR KAVGAM OLMADI AMA HUZURU BOZMUŞUM’

3 yıldır fabrikada çalışan Hülya Kırım da şunları söyledi: “Sendikaya üye olduğum gün eşimle birlikte beni işten attılar. Huzuru ve düzeni bozmaktan dolayı. Bu maddeyi bize gerekçe gördüler. 3 yıldan beri bozmamışım, kimseyle bir kavgam olmamış. Hepimiz aynı gün mü huzuru bozduk? Sonuna kadar sendika hakkımızın arkasındayız. Hâlâ asgari ücret alıyorum. Çalışma saatlerimiz çok uzundu. İçerideki arkadaşlarımız bize destek olsun. Hiçbir zaman vazgeçmesinler sendikadan. Onlar bize biz de onlara güç veriyoruz.”

‘KİMİNE 5 KİMİNE 200 LİRA ZAM’

Ambalaj sevkiyat bölümünde 2 senedir çalışan Gülfidan Bintekin de “Ben yedi aylık hamileyim, eşim de yüzde 65 engelli. Geri dönüşü olmayan bir numaradan arayıp işten çıkarıldığımızı söylediler. Bize bunu reva gördüler ama direneceğiz. Maaşlarımız diğer fabrikalara göre çok az. Kimine 5 lira kimine 10 lira zam yapıldı, sevdikleri adamlara 150-200 lira zam yaptılar, şaka gibi. Mesaileri de elden alıyorduk. Sigortaya yansımıyordu. İçerideki arkadaşlarımız bizim arkamızda duruyor, baskılara rağmen istifa etmiyorlar” dedi.

‘E-DEVLET ŞİFRELERİNİ İSTEYİP TEHDİT ETTİLER’

Fabrikada ilk sendikal örgütlenme başladığında yöneticilerin işçileri odalarına çağırarak e-devlet şifrelerini istediğini ve işten atmakla tehdit ettiğini belirten İlhan Yıldırım da şunları söyledi: “Geçen sene ilk işten çıkarıldığımızda yöneticiler hakkında sendikal haklarımızı çiğnediği için suç duyurusunda bulunduk. Savcılık kabul etti, yargılama başladı. Çalışan arkadaşlarımız dik durdu. Birlikte içeride dışarıda toplantılar yaparak güvencesiz çalışmaya karşı çıktık. İşten çıkarmalarla çalışan işçilere gözdağı vermeye çalışıyorlar, içeride tek tek gezerek istifaya zorlamalar devam ediyor. İşçilerin kaygıları var ama bu kaygılar işçilerin yanına gelmelerine engel olmadı. Termokar’da kazanılacak bir zafer Manisa OSB’de dalgalanma yaratacaktır. Onun için Termokar’a sahip çıkmak lazım, dayanışmaya çağırıyorum.”

‘HAKLARA SAYGILARI YOK’

Kalite kontrol teknik elemanı olarak çalışan Soner de “Sendikalaşma sürecinde ilk olarak güven problemini aştık. Birbirimize güvenebileceğimize inandık ve bu yola baş koyduk. Allah’ın izniyle de bu işi başaracağız. Fabrika yakın tarihte insana saygı sertifikası aldı ama bizim haklarımıza saygısı yok. İçeride yüksek sesle presler çalışıyor. İşçilerin kulaklarına tıkaç takacaklarına etrafını kapatabilirlerdi. Yaptığımız fazla mesailerin tamamına yakınını elden aldık. Toplusözleşme masasına oturulmasını ve bizlerin işe geri dönmesini istiyoruz. Uzlaşmaya varıp huzur içinde çalışmak istiyoruz” dedi.

Manisa'daki Termokar fabrikasında işçi kıyımı

Schneider’dan Termokar işçisine destek

Sendika hakkı için direnen Termokar işçilerine destek ziyareti

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 00:07

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