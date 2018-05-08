Kapkara Çiğli Deresi kuş cennetine akıyor

Organize sanayi bölgesinden geçen Çiğli Deresi, döküldüğü kuş cennetini tehdit ediyor. Dere üzerinde oluşan siyah örtü endişe yaratıyor.

Metehan UD

İzmir



Organize sanayi bölgesinden geçen Çiğli Deresi üzerinde oluşan siyah örtüden dolayı döküldüğü kuş cennetini tehdit ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi derenin durumu ile ilgili sorularımıza cevap vermezken Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Helil İnay Kınay bir an önce gerekli müdahalelerin yapılması çağrısında bulundu.

İzmir’in çözülmeyen problemleri arasında yer alan dereler döküldükleri bölgelerde çevre sağlığı açısından tehlike yaratabiliyor. Menemen’de başlayıp Çiğli’deki organize sanayi bölgesinden devam ederek Mavişehir-Bostanlı sahilinde İzmir Körfezi ile buluşan Çiğli Deresi üzerindeki siyah örtü ile dikkat çekiyor.

Yaklaşık 5 kilometre boyunca akan dere bir süredir tüp geçit tartışmaları ile İzmir’in gündemine oturan kuş cennetinin hemen yanı başından denize dökülüyor. Endüstriyel, evsel atıklar ile ıslah ve bakım çalışmalarındaki yetersizlikten dolayı oluşan kirlilik kuşların beslenme bölgesine zarar veriyor. Dereden çıkan kötü koku da çevreden geçenleri rahatsız edecek nitelikte. Derenin denize döküldüğü bölgede ise birden fazla arıtma tesisi bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR TOPU BAKANLIĞA ATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesine, derenin durumu ilgili yönelttiğimiz sorulara ise cevap alamadık. ‘Derenin kirliliği hakkınızda bilginiz var mı?’ ‘Kirlilik neden kaynaklanıyor?’, ‘Temizliği ile ilgili bir programınız var mı?’, ‘Son bir yıl içinde herhangi bir fabrikaya dereyi kirlettiği için ceza kestiniz mi’, ‘Bu konuda başka şikayet aldınız mı?’ ve ‘Derenin kuşların beslenme bölgesine olan zararı ile ilgili araştırma yaptınız mı?’ sorularımız yetkisi kapsamında olmasına rağmen çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yönlendirdi.

‘DERELERİN BAKIMI BÜYÜKŞEHİRDE’

Derenin durumu ile ilgili Evrensel’e açıklamada bulunan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir kenti içerisinde bulunan derelerin bakım çalışmalarının Büyükşehir tarafından yürütüldüğünün bilgisini vererek “Bu kapsamda derelerde gerçekleştirilen ıslah temizlik ve bakım çalışmaları ile kent içerisinde yüzey ve yağmur sularını taşıyarak körfeze ulaştıran derelerin sağlıklı işleyişinin sağlanması gerekmektedir. Özellikle hava sıcaklıklarının artması ile birlikte derelerdeki mikrobiyolojik faaliyetin artması koku problemini de gündeme getirmiştir “ dedi.

‘NEDENİ ARAŞTIRILMALI VE TEDBİR ALINMALI’

Derede görülen kirlilik ilgili idareler tarafından değerlendirilmeli ve gereken müdahalelerin yapılması gerektiğini de dile getiren Kınay şunları söyledi “Bu kirliliğin nedenini derelere atılan atıklar, kaçak deşarj, kontrolsüz ve kirli yüzey sularının dereye ulaşması ya da dere ıslahındaki yetersizliklerden mi yoksa farklı bir nedenle mi oluştuğu değerlendirilmeli, gerekli önlem ve tedbirler alınmalıdır.Özellikle yoğun yağışların yaşandığı bugünlerde kent altyapısının yetersizlikleri ile dere yataklarını kontrolsüz kentleşme ile kapatılmış, değiştirilmiş olması yağmur sularının sağlıklı şekilde denize ulaşmasını engellemekte, sel ve su baskınlarının sebebi olmaktadır. Bu noktada İzmir kentinin çevresel altyapı sürecinin önemli parçalarından olan kent içi derelerin sağlıklı çevresel koşullarda işlevini yerine getirebilmesi için gerekli denetim ve bakım önlemlerinin düzenli olarak gerçekleştiriliyor olması kent sağlığı için de büyük önem taşımaktadır”.

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 22:24

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