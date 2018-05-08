ABD’nin Kudüs provokasyonu sürüyor

ABD’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağı İsrail Büyükelçiliği'nin 14 Mayıs'taki açılışı için hazırlıklar sürüyor.

ABD’nin, Filistin halkının ulusal haklarını hiçe sayarak Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşıması kararı alması sonrası, yeni elçiliğin 14 Mayıs'taki açılışı hazırlıkları sürüyor. ABD’nin bu çıkışına destek ise Latin Amerika’daki ABD işbirlikçisi hükümetlerden geliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay’ın mayıs ayı sonunda elçiliğini Kudüs’e taşımayı planladığını iddia etti. Bakanlık Sözcüsü Emmanuel Nahshon, bunun, “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının uluslararası düzeyde destek kazandığını gösterdiğini” gösterdiğini ileri sürdü. Latin Amerika gerici hükümetlerinden Guatemala da elçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı.

ABBAS, VENEZUELA’DAN ÇAĞRI YAPTI

Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela’ya giden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise burada mevkidaşı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. AA’nın aktardığına göre Abbas, görüşmenin ardından konuşarak, “Bu kıtadan bazı ülkelerin (Latin Amerika) büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını umuyorum. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Doğu Kudüs 1967’den beri işgal altındadır ve Filistin devletinin başkentidir. Dünya ülkelerinin çoğu bunu böyle kabul etmektedir” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ülkesinin, Filistin halkının işgalden kurtulma, özgürlük ve bağımsızlık hakkını destekleme konusunda kararlı bir tutum sergilediğini vurguladı. Venezuela Filistin’deki diplomatik temsilcilik düzeyini Mayıs 2015’te elçilik seviyesine çıkarmış ve İsrail’le olan tüm diplomatik ilişkilerini de kesmişti.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD’nin büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırdı.

TRUMP TÖRENDE YOK

Beyaz Saray listesine göre ABD Başkanı Donald Trump Kudüs’deki büyükelçilik binasının açılışına katılmayacak. 14 Mayıs’ta düzenlenecek törene Trump’ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner katılacak. Açılış, İsrail devletinin kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Yeni bina inşa edilene kadar ABD’nin Kudüs’teki Başkonsolosluğunu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

'ABD, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e Mayıs ayında taşıyor'

Trump’ın Kudüs kararının fon müziği

ABD Başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 21:32

www.evrensel.net