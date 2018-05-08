İtalya’da hükümet kurulamıyor

Mart ayındaki seçimlerden beri hükümet kurulamayan İtalya’da Cumhurbaşkanı Mattarella 'aralık ayına kadar idare edecek' bir hükümet kurulmasını istedi

Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümetsiz İtalya’da Cumhurbaşkanı Mattarella “ülkeyi aralık ayına kadar idare edecek tarafsız bir hükümet kurma” çağrısı yaptı. Mattarella, “Eğer partiler herhangi bir anlaşmaya varamayacaksa, tarafsız hükümet hemen arkasından seçimlerin yapılabilmesi için aralık sonuna kadar işleri tamamlamalı” dedi. Ancak seçimin galip partileri seçimlerin tekrarlanmasını istiyor.

Cumhurbaşkanına yanıt veren sağcı Kuzey Ligi’nin Lideri Matteo Salvini, “Halkın verdiği oylara saygı durulması gerekiyor. Ya merkez sağ bir hükümet kurulacak ya da en kısa zamanda seçim düzenlenecek” şeklinde konuştu. Seçimden birinci parti olarak çıkan Beş Yıldız Hareketinin Lideri Luigi Di Maio da Twitter’dan benzer bir açıklama yaparak temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep etti.

SEÇİMİN KAYBEDENİ DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Mattarella’nın “tarafsız” hükümet çağrısına olumlu yanıt veren tek siyasi grup, seçimlerde iktidarı kaybeden Demokrat Parti (PD) oldu.

PD Lideri Maurizio Martina, Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin tüm siyasi güçler tarafından duyulmasını umduklarını kaydetti ve parti olarak bu girişime destek vereceklerini belirtti.

Ülkede 4 Mart’ta yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak meclis çoğunluğunu elde edemezken, Beş Yıldız Hareketi ile Kuzey Ligi arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısız olmuştu.

Daha sonra Beş Yıldız Hareketi ile seçimlerden üçüncü sırada çıkan PD arasında görüşmeler gündeme gelmiş, ancak merkez soldaki PD yönetimi böyle bir koalisyona sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 21:17

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